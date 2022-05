Dove si collocherà Guardians of The Galaxy Holyday Special nel Marvel Cinematic Universe? Considerata la sempre più ricca produzione di contenuti presentati su Disney+ legati all’MCU, comprendere dove questi contenuti si collochino all’interno della continuity del Marvel Cinematic Universe diventa una domanda lecita, tanto che è stato lo stesso regista dei film dedicati ai Guardiani della Galassia, James Gunn, ha chiarito dove si collocherà Guardians of The Galaxy Holyday Special nel Marvel Cinematic Universe.

Guardians of the Galaxy Holyday Special: dove si inserisce nel Marvel Cinematic Universe?

Marvel's Guardians Of The Galaxy..L to R: Gamora (Zoe Saldana), Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt), Rocket Raccoon (voiced by Bradley Cooper), Drax The Destroyer (Dave Bautista) and Groot (voiced by Vin Diesel)..Ph: Film Frame....Marvel 2014

Un chiarimento necessario, considerato come prima del loro terzo film, i Guardiani della Galassia faranno un’apparizione in Thor: Love and Thunder. Al termine di Avengers: Endgame, infatti, il Dio del Tuono interpretato da Chris Heimsworth si univa alla squadra capitanata da Peter Quill (Chris Pratt), compagnia in cui lo abbiamo visto anche nel recente trailer di Thor: Love and Thunder. Apparentemente nel film in sucita questa estate, Thor abbandonerà questa combriccola, portando i fan a domandarsi quindi in quale punto della continuity del Marvel Cinematic Universe si collocherà Guardians of the Galaxy Holiday Special.

James Gunn, interagendo con i fan sul suo profilo Twitter, ha tenuto a chiarire come questo capitolo delle avventure dei Guardiani della Galassia non sia un progetto stand alone, ma sia al contrario parte della loro esistenza all’interno del Marvel Cinematic Universe.

The #GotGHolidaySpecial comes between Love & Thunder and #GotGVol3, with new stories & characters connected to the Guardians universe. https://t.co/DVoRDKaGkv — James Gunn (@JamesGunn) April 30, 2022

Il regista ha colto l’occasione per dare degli aggiornamenti sulla lavorazione dei progetti legati ai Guardiani della Galassia, confermando che le riprese dello speciale natalizio si sono concluse, mentre i lavori per Guardians of the Galaxy vol. 3 dovrebbero iniziare nei prossimi giorni, tenendo presente la già fissata data di uscita al cinema, che ricordiamo è il 5 maggio 2023. Ad appassionare i fan è stata la conferma che anche lo speciale natalizio avrà una proprio colonna sonora, un aspetto che da sempre contraddistingue le produzioni dedicate ai Guardiani della Galassia.

