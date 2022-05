Il prossimo appuntamento con la sconclusionata banda di supereroi galattici del Marvel Cinematic Universe, i Guardiani della Galassia, è fissato per questo luglio, quanto Peter Quill e compagni saranno presenti in Thor: Love and Thunder. Dopo questo appuntamento, però, i Guardiani della Galassia torneranno nell’annunciato speciale natalizio su Disney+ e infine nel terzo ‘volume’ delle loro avventure. Proprio relativamente al nuovo film diretto da James Gunn è emersa una nuova curiosità: i costumi che vedremo in Guardians of The Galaxy vol. 3

Guardians of the Galaxy vol. 3: ecco i nuovi costumi di Star-Lord e Nebula

Come svelato da Just Jared, negli scorsi giorni sono trapelate delle foto dei nuovi costumi dal set di Guardians of the Galaxy vol.3, che mostrano come ci sarà un deciso cambio di look per Star-Lord e compagni. Gli scatti che ritraggono Peter Quill (Chris Pratt) e Nebula (Karen Gillian) mostrano i due attori indossare delle divise che ricordano quelle indossate dai Guardiani della Galassia nella saga di Annihilation: Conquest, arco narrativo scaturito dal rilancio della serie a fumetti della banda avviato nel 2008 e affidato a Dan Abnett.

Chris Pratt and his co-stars are back on set filming "Guardians of the Galaxy Vol. 3" and we have a lot of photos from today! Check it out: https://t.co/YWLLn4PUOH — JustJared.com (@JustJared) May 2, 2022

Questo cambio di costume potrebbe anche esser segno di un altro cambiamento in Guardians of the Galaxy vol. 3. Pur essendo stato presentato come un personaggio comico e tutt’altro che affidabile, la versione cartacea di Peter Quill ha sempre mostrato un’indole più matura e seria rispetto alla sua controparte sul grande schermo. Dopo il successo nel Marvel Cinematic Universe, come accaduto per altri personaggi, anche nei comics si è pensato di dare a Star-Lord un tono più ironico e scanzonato, avvicinandolo alla caratterizzazione data all’eroe spaziale da Chris Pratt. Un procedimento che è stato parzialmente ridtto dopo che a a prendere le redini della serie dei Guardiani della Galassia è stato Al Ewing, che ha provato a ricondurre la banda verso una concezione umorale più vicino alle storie delle origini.

Vedere Chris Pratt indossare una divisa di Star-Lord che ricorda un Peter Quill più serio e maturo, potrebbe essere un segnale importante anche per Guardians of the Galaxy vol. 3. Dopo gli eventi vissuti in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, possiamo supporre che la personalità di Peter sia stata pesantemente influenzata, spingendolo a cambiare il suo approccio. Quelle che al momento sono semplici ipotesi legate ai nuovi costumi di Gaurdians of The Galaxy vol. 3.

