Dopo averci fatto sentire con sin troppo anticipo le atmosfere natalizie con Guardians of the Galaxy Holiday Special, la squadra di eroi cosmici guidata da Peter Quill (Chris Pratt) è attesa nuovamente al cinema con il capitolo finale della trilogia diretta da James Gunn. Da tempo è noto che Guardians of the Galaxy 3 sarà l’addio del regista agli eroi cosmici marveliani, un’ultima avventura che è stata vissuta dall’intero cast con un’atmosfera definita da Zoe Saldana, alias Gamora, come agrodolce. Stando a quanto dichiarato recentemente da James Gunn, ci saranno molte più emozioni in Guardians of the Galaxy 3 rispetto ai precedenti capitoli.

Il regista James Gunn promette molte più emozioni in Guardians of the Galaxy 3 rispetto ai precedenti capitoli

Marvel's Guardians Of The Galaxy..L to R: Gamora (Zoe Saldana), Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt), Rocket Raccoon (voiced by Bradley Cooper), Drax The Destroyer (Dave Bautista) and Groot (voiced by Vin Diesel)..Ph: Film Frame....Marvel 2014

Sin dalla prima avventura di questa scombussolata combriccola, datata 2014, Gunn ha infuso ai Guardiani della Galassia un tono divertente e dissacrante, rendendoli uno dei primi, e più riusciti, elemento comico del Marvel Cinematic Universe. Complice la natura di commiato che contraddistingue Guardians of the Galaxy vol. 3, questo tratto dei Guardiani sarà mitigato, per quanto comunque presente, come ha confermato James Gunn parlando ai microfoni di Entertainment Weekly, dove è stato chiarito come la terza avventura degli eroi cosmici marveliani avrà un tono decisamente più serio:

Guardians of the Galaxy vol. 3 avrà ancora molto del divertimento e delle trovate buffe dei Guardiani, ma sarà anche incredibilmente emozionante. È il capitolo finale di questo gruppo di Guardiani, quindi ci sarà moltissima emozione nell’aria, sarà serio per gran parte del tempo. Gli attori si sono spinti al massimo, specialmente Chris Pratt. Sarà davvero tosto.

Questa conclusione rende merito all’evoluzione dei Guardiani all’interno del Marvel Cinematic Universe. A partire alla prima missione insieme, questi pariah hanno costruito una propria famiglia, creando un legame che li ha visti affrontare grandi drammi, come individui ma anche come compagni. Dalla scoperta delle origini di Peter alla perdita di Gamora in Avengers: Infinity War, l’ironia tipica di questa atipica famiglia galattica non ha mancato di far emergere una valorizzazione emotiva appassionante che ha trovato un’ennesima manifestazione proprio nel recente Guardians of the Galaxy Holiday Special.

L’offerta di Disney+