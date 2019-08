Guida Alla Frontiera Galattica ecco la nuova ambientazione per Savage Worlds

Guida Alla Frontiera Galattica sarà un'ambientazione originale per Savage Worlds sviluppata dall'Associazione Culturale Fulcrum.

L’Associazione Culturale Fulcrum ha annunciato Guida Alla Frontiera Galattica, una nuova ambientazione originale per il gioco di ruolo universale Savage Worlds.

Guida Alla Frontiera Galattica sarà un’ambientazione di fantascienza, precisamente Hard Sci-Fi, basata sull’opera letteraria dello scrittore Giorgio Sangiorgi e illustrata in perfetto stile retrò anni ‘70 da Luca Oleastri.

L’Hard Sci-Fi, di cui Sangiorgi è uno degli esponenti italiani, è una categoria della fantascienza in cui l’aspetto principale è l’enfasi per il dettaglio scientifico e tecnologico. Tra i libri e i film appartenenti a questo filone narrativo abbiamo opere come Polvere di Luna di Clarke, 2001: Odissea nello spazio di Kubrick, fino ad arrivare ai manga di Masamune Shirrow.

In questa nuova ambientazione seguiremo le avventure della nave spaziale Onyx, impegnata nell’esplorazione della parte periferica della galassia, che sarà inghiottita da un wormhole che ne impedirà così il ritorno a casa. I giocatori saranno così chiamati a trovare la via di casa fra territori e rotte ostili.

Il gioco si propone di portare avanti avventure che esplorino tre temi principali: l’azione, l’evoluzione politica ed economica e le tensioni xenofobe.

Questi tre pilastri saranno gli elementi fondamentali per plasmare avventure di ampio respiro in cui i giocatori potranno misurarsi con scenari diversi, con il giusto equilibrio di combattimenti, etica e politica.

I personaggi avranno infatti modo di confrontarsi e prendere contatto con moltissime culture aliene, non sempre amichevoli, tutte caratterizzate da diversi tipi di società e livello di tecnologia.

Guida Alla Frontiera Galattica sarà finanziato tramite una campagna crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter, che partirà nel mese di settembre 2019. Se la campagna avrà successo il manuale verrà stampato e sarà realizzato, dall’Associazione Culturale Fulcrum, in tempo per Lucca Comics & Games 2019.

Potete trovare tutte le informazioni su questo progetto sul sito dell’Associazione Culturale Fulcrum (link) oppure seguire gli aggiornamenti del progetto sulla loro pagina Facebook (link).