Guida Galattica per Autostoppisti: sarà una nuova serie su Hulu

In arrivo su Hulu una nuova trasposizione della saga scritta da Douglas Adams Guida Galattica per Autostoppisti.

Oggi i fan della fantascienza e della letteratura britannica hanno un buon motivo per essere felici. Guida Galattica per Autostoppisti avrà una nuova trasposizione, questa volta però si tratta di una serie televisiva che approderà sulla piattaforma Hulu. La notizia è stata riportata da Deadline, che ha riferito che l’adattamento è attualmente in sviluppo.

L’adattamento dell’amata opera di Douglas Adams, prima trasmissione radiofonica su BBC Radio 4 e poi trasformata in romanzo, sarà sviluppato da ABC Signature, la divisione via cavo/streaming della ABC Studios, che ha un accordo globale con Cuse e la sua compagnia Genre Arts. Cuse e Fuchs scriveranno e produrranno la serie esecutiva. La proprietà intellettuale sarà di Disney, la quale ha già prodotto un adattamento cinematografico nel 2005 con Martin Freeman, Sam Rockwell, Mos Def e Zooey Deschanel e con le voci di Stephen Fry e Alan Rickman.

Lo scrittore Douglas Adams ha scritto la serie Guida Galattica per Autostoppisti, ormai diventata un cult, composta da una trilogia “in cinque parti” più un ultimo libro postumo, ovvero cinque scritti prima della sua morte avvenuta nel 2001 e l’ultimo poi pubblicato nel 2001. Il sesto romanzo, “And Another Thing…”, è stato scritto da Eoin Colfer e pubblicato durante il trentesimo anniversario della serie nel 2008. I libri raccontano le avventure intergalattiche di Arthur Dent dopo la distruzione della Terra causata dai Vogon, una razza di alieni spiacevoli e burocrati. Durante le sue avventure incontrerà, in compagnia dell’alieno Ford Perfect, diversi personaggi bizzarri, tra cui la bella e intelligente Trillian, il robot depresso Marvin e il presidente Zaphod Beeblebrox.

Nei prossimi giorni ci saranno altre notizie riguardo questa nuova trasposizione di Guida Galattica per Autostoppisti e vi terremo costantemente aggiornati. E non dimenticate il vostro asciugamano!