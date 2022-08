Il manga di One Piece, scritto e disegnato da Eiichiro Oda, in corso di pubblicazione in Italia per la Star Comics, il cui arco narrativo finale ha avuto ufficialmente inizio il 25 luglio 2022 all’interno del numero 34 di Weekly Shonen Jump, ha stabilito Guinness World Record con oltre 500 milioni di pubblicazioni! Un traguardo impressionante ma che non stupisce con quasi 417 milioni in circolazione in Giappone e oltre 100 milioni in 60 territori d’oltremare.

Guinness World Record per il manga di One Piece

Secondo quanto riportato da Shueisha, il manga One Piece ha superato le 500 milioni di copie pubblicate in tutto il mondo a partire dall’uscita del 103° volume. 416.566.000 di queste copie sono state diffuse solo in Giappone, mentre 100 milioni di copie sono state diffuse in 60 paesi e territori al di fuori del Seol Levante. Una piccola parentesi: in passato, Shueisha ha usato il termine “pubblicato” nel riportare le statistiche sui manga, ma ha chiarito che queste cifre includono sia le copie stampate che quelle digitali.

Vi ricordiamo che il manga ha già stabilito un Guinness World Record nel giugno 2015 per aver raggiunto 320.866.000 copie in tutto il mondo a dicembre 2014. Il record mondiale riguarda “Il maggior numero di copie pubblicate per la stessa serie a fumetti da un singolo autore”. Con quest’ultimo annuncio il manga ha quindi aggiornato il suo Guinness World Record.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. In Italia, la serie è edita dalla Star Comics con 100 volumetti disponibili ed è possibile recuperarlo su Amazon.

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 1020 episodi totali. In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 628 episodi doppiati poiché dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Annunciato poi domenica 21 novembre 2021 alla conclusione dell’episodio 1000 dell’anime, One Piece Red il Film, che vede Eiichiro Oda svolgere il ruolo di produttore esecutivo, character designer, Goro Tanigushi è il regista (ha lavorato in Code Geass, nonché è il primo professionista ad aver animato ufficialmente Rufy 24 anni fa con l’OVA del 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzak!) e Tsutomu Kuroiwa è lo sceneggiatore (ha lavorato in One Piece Film Gold, One Piece: Heart of Gold, GANTZ:O, live-action di Black Butler).

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.