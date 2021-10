Gundam Dynames Repair III – Metal Build di Tamashii Nations: la recensione

Oggi andremo a recensire l’ultima uscita di Tamashii Nations relativa alla linea Metal Build, per tutti i fan della serie Gundam 00. Questa particolare linea si distingue dalla altre per una serie di fattori molto interessanti come modelli dalla struttura solidissima grazie alla quantità di metallo, pieni di accessori e verniciati in maniera magnifica, quasi perfetta.

Gundam Dynames Repair III

Il GN-002REIII Gundam Dynames Repair III più semplicemente noto come Gundam Dynames Repair III o Dynames R3 è pilotato da Laetitia Erde, ed è la terza revisione del Gundam Dynames GN-002 introdotto in Mobile Suit Gundam 00 Festival 10 “Re:vision”. Il mobile suit è stato progettato per fornire supporto a medio raggio per il Gundam Exia Repair IV di Graham, orientato nel combattimento corpo a corpo. Tuttavia il Gundam è altamente versatile e può essere utilizzato per qualsiasi tipo di missione. L’armamento principale del robot è una nuova versione del GN Bazooka del Virtue, costruito con un materiale più leggero e sottile dopo aver preso in considerazione il bilanciamento del peso del mobile suit, in modo da essere più facile da usare durante gli scontri. Gli scudi GN possono essere schierati non solamente per la difesa, ma hanno incorporati anche cannoni GN per l’attacco e le particelle GN rilasciate da questi scudi possono essere utilizzate per la propulsione.

La confezione

Andiamo ad analizzare tutte le caratteristiche di questo Gundam partendo come sempre dalla scatola: di forma rettangolare e di dimensioni generose e poco profonda, grazie alla distribuzione del robot e dei vari accessori in maniera impeccabile per occupare meno spazio possibile. L’’illustrazione frontale vede il Gundam a figure intera in una tipica posa pronto all’attacco e i loghi dell’azienda da cui è stata prodotta e da dove è stata tratta, mentre sul retro troviamo una serie di foto ufficiali che raffigurano le caratteristiche del modello e di tutti accessori presenti all’interno. Una volta aperta, troviamo i due blister che contengono una grossa quantità di accessori e un piccolo blocco di polistirolo che serve da ulteriore protezione per il robot.

Il Robot

Questa linea, per chi non lo sapesse, propone i robot con uno scheletro interno completamente in metallo che viene a sua volta rivestito da una corazza realizzata in plastica. Tutti i modelli hanno una qualità davvero molto elevata: una verniciatura impeccabile, i materiali utilizzati sono ottimi e la quantità di dettagli è davvero eccellente. Il Gundam, grazie a una solidità degli snodi ad attrito, riesce a raggiungere una posabilità davvero estrema senza alcun tipo di rischio.

Tra i tanti particolari nascosti che ci sono piaciuti di più vi è quello dei propulsori posteriori e anteriori che muovendo i pannelli esterni, infatti, questi si allungano o si ritraggono. I due scudi hanno dei pannelli apribili, dove si scopre una coppia di cannoni ciascuno che grazie alla struttura snodata su cui sono agganciati sono orientabili a nostro piacimento. L’elsa delle due spade è nascosta dietro il bacino nella parte posteriore dei propulsori posteriori, infatti, per riuscire a estrarla è necessario ruotarla. Anche il GN–Bazooka ha una piccola modalità di trasformazione e può essere impugnato sia con una mano, sia con due tramite degli appositi agganci, in più ha una terza modalità d’impugnatura che può essere appoggiato al petto simulando il GN-Drive che ne incrementa la potenza di fuoco.

La nostra video recensione

Conclusioni

Il Gundam Dynames Repair III offre una grande cura nei dettagli, una qualità di alto livello e soprattutto, come piace a noi, una posabilità senza limiti. Tutti i fan di Gundam e dei robottoni dovrebbero tenerlo d’occhio e non lasciarselo sfuggire, ha tutte le carte in regola per entrare di diritto nella vostra collezione e diventare uno dei vostri modellini preferiti di quest’anno.