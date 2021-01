Guns & Gears: arriva la nuova espansione per Pathfinder 2E

Paizo Inc. ha annunciato la futura pubblicazione del nuovo manuale Guns & Gears, che aggiungerà due nuove classi e una varietà di regole inerenti le armi da fuoco e non solo per Pathfinder Seconda Edizione.

Pathfinder Seconda Edizione, che come il suo predecessore Pathfinder trae le sue origini da Dungeons & Dragons, è un gioco di ruolo da tavolo che permette ai giocatori una grande personalizzazione dei loro personaggi e un ampio ventaglio di opzioni in combattimento. Il nuovo manuale, la cui pubblicazione è programmata per l’autunno del 2021, amplierà il regolamento aggiungendo macchine da assedio, armi da fuoco, veicoli e molto altro, comprese due nuove classi: il Pistolero (Gunsliger) e l’Inventore (Inventor). Il primo è una versione aggiornata della classe già presente in Pathfinder, con una nuova sottoclasse cecchino e le regole per convertire il Pistolero in un esperto della balestra. L’Inventore, invece, sarà la scelta migliore per chi vorrà proteggere i propri alleati in battaglia e allo stesso tempo distruggere i propri nemici con le sue invenzioni personalizzate. In aggiunta ad armi, gadget, veicoli e classi, Guns & Gears porterà con sé nuovi archetipi, backgrounds e l’automaton ancestry per tutti coloro che vorranno giocare un costrutto.

Guns & Gears sarà il secondo regolamento ad aggiungersi a Pathfinder Seconda Edizione, seguendo l’uscita estiva di Secrets of Magic, il manuale contenente centinaia di nuovi incantesimi, oggetti magici e ovviamente regole dedicate a maghi ed evocatori. Queste espansioni sono solo due delle molte altre in arrivo da quest’anno, infatti dobbiamo aspettarci nuovi libri che aggiungeranno opzioni e dettagli all’ambientazione, senza dimenticare i Pathfinder Adventure Path, dei volumi che compongono una serie in sei parti e che insieme creano un’avventura completa, per un totale di due campagne annuali.