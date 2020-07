Haikyu!! L’Asso del Volley – termina il manga, i dettagli

Lunedì prossimo, 13 luglio, sarà in vendita in Giappone Weekly Shonen Jump 32 e grazie alle anticipazioni trapelate tramite twitter dalle copie staffetta apprendiamo che un altro fra i manga di maggior successo degli ultimi è prossimo alla conclusione. Si tratta dello spokon Haikyu!! L’Asso del Volley scritto e disegnato Haruichi Furudate.

Haikyu!! L’Asso del Volley terminerà ufficialmente la sua corsa nel numero doppio di Weekly Shonen Jump – 33 & 34 – in uscita il prossimo 20 luglio in Giappone con il capitolo 402 che per l’occasione avrà una foliazione extra, 28 pagine, e una pagina conclusiva a colori.

Eccovi una breve sinossi:

Dopo aver assistito a una partita di pallavolo, il giovane Shoyo Hinata si pone come personale obiettivo di diventare “Il piccolo Gigante”, soprannome dato a un piccolo ma tenace giocatore della squadra del liceo Karasuno. Entrato nel club di pallavolo della sua scuola media, affronta insieme alla squadra il torneo interscolastico ma lui e i suoi compagni devono inchinarsi di fronte a una forte squadra guidata da un formidabile giocatore di nome Tobio Kageyama, chiamato il re del campo. Desideroso di arrivare ai vertici e di prendersi la rivincita su Kageyama, Hinata continua a praticare la pallavolo anche alla sua entrata alla scuola superiore Karasuno. Qui entra nel club scolastico ma, purtroppo per lui, la persona che ha giurato di superare è un suo nuovo compagno di squadra.

Haikyu!! L’asso del Volley viene serializzato su Weekly Shonen Jump dal 2012 ed ha all’attivo 42 volumi. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha attualmente pubblicato 36 volumi.

Dal manga è stata tratta anche una serie anime e diversi OAV. L’anime, arrivato alla Stagione 4, è stato trasmesso su Man-Ga e Netflix ed attualmente proprio la Stagione 4 è visibile su Yamato Animation e Paramount.

Haikyu!! L’asso del Volley è stato il terzo manga più venduto in Giappone con oltre 8 milioni di copie vendute in tutto il 2014, inoltre il volume più venduto della serie nel 2014 è stato il decimo con oltre 830 000 copie vendute.