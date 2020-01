Haikyu! L’asso del volley – To the top: la nuova serie arriva a febbraio in streaming gratuito

Una buona notizia per gli amanti degli anime, la piattaforma web Paramountnetwork.it di ViacomCBS Networks Italia, poporrà lo streaming gratuito in simulcast con il Giappone di Haikyu! L’asso del volley – To the top.

Ebbene si, la quarta stagione dell’anime sportivo più amato del momento sarà trasmessa gratuitamente dal sito Paramountnetwork.it.

A partire da febbraio ogni settimana gli appassionati dell’anime sulla pallavolo potranno guardare un nuovo episodio inedito. L’inizio della quarta stagione sarà però anticipato da due episodi speciali.

Haikyu! L’asso del volley racconta della passione per la pallavolo del giovane Shoyo Hinata.

Il ragazzo rimane folgorato dalla bravura sul campo di un giocatore del liceo Karasuno soprannominato il Piccolo Gigante, che nonostante la sua bassa statura è in grado di dominare la partita.

Ispirato da questa performance atletica il protagonista inizierà la sua avventura sportiva, iscrivendosi nel club di pallavolo della sua scuola media. La parabola sportiva di Shoyo Hinata seguirà la sua storia, i suoi progressi e le sue rivalità con l’alzatore Tobio Kageyama, fino a portarlo a far parte della squadra del liceo Karasuno.

Haikyu! L’asso del volley – To the top fa parte di un accordo tra la piattaforma di streaming online e Yamato Video, che da febbraio porterà alcuni dei suoi titoli più popolari in esclusiva su Paramountnetwork.it facendo la felicità dei molti appassionati di animazione giapponese italiani.

La piattaforma ospiterà alcuni tra i titoli più amati e popolari del catalogo Yamato Video e la diffusione gratuita e legale di questi contenuti sarà così un ottimo motivo per ammirare nuovamente (o guardarli per la prima volta) grandi classici come Yattaman, Gigi la trottola, Daltanious il robot del futuro, Chrno Crusade, ARIA – The Animation, Servamp, Regalia – The Three Sacred Stars, Sengoku Basara-Samurai Kings e alcuni episodi speciali di Lamù la ragazza dello spazio.