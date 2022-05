In occasione della pubblicazione giapponese del primo fanbook dedicato a Spy x Family, il manga di Tatsuya Endo, l’autore de L’Attacco dei Giganti, Hajime Isayama, ha realizzato una sua illustrazione tributo a tema per celebrare l’opera di uno dei suoi ex assistenti alla produzione del best-seller.

Come una sorta di passaggio di consegne, l’opera di Endo sta riscuotendo successo, in particolar modo in queste ultime settimane mediante l’esordio della serie animata (9 aprile) prodotta da Wit Studio e CloverWorks che, dato al 28 aprile, ha fatto moltiplicare per 17 milioni le copie stampate (dopo 3 episodi).

Ecco a voi l’illustrazione coi protagonisti principali di Spy x Family secondo lo stile inconfondibile del maestro Isayama e il suo commento:

Quando per la prima volta ho letto il progetto del mio storico assistente, il maestro Endo, sono rimasto stupefatto dalla sua abilità. Lo ero così tanto che gli ho chiesto cosa stesse facendo sino a quel momento!?

Precisiamo che la serie anime è disponibile per la visione in Italia su Crunchyroll con sottotitoli.

Spy x Family: il manga e l’anime

Tatsuya Endo ha iniziato la serializzazione dei capitoli di Spy x Family il 25 marzo 2019 sulla rivista digitale Shonen Jump+ della casa editrice Shueisha. Per ora la serie si compone di 9 volumi.

La serie esce in tutto il mondo, in contemporanea alla pubblicazione dei capitoli in Giappone, in lingua inglese sull’applicazione ufficiale Manga Plus, mentre in Italia è pubblicata dalla casa editrice Planet Manga (invitiamo a recuperare qui su Amazon il primo numero) che descrive così la serie:

Nome in codice: Twilight. Può mutare il proprio volto in un secondo. Può sventare il lancio di un missile un attimo prima dell’irreparabile. Può portare a compimento imprese impossibili. Niente però l’ha preparato alla prossima missione: trovare moglie (e figlio!) in una settimana…

Dal 9 aprile è in corso l’adattamento anime prodotto da Wit Studio e CloverWorks . In Italia è disponibile mediante Crunchyroll con sottotitoli.