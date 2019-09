Half Truth il nuovo trivia game di Richard Garfield

Live su Kickstarter la campagna di crowdfunding per Half Truth, il nuovo gioco di Richard Garfield e Ken Jennings

Tra i molti progetti che è possibile finanziare su Kickstarter la nostra attenzione è stata catturata da Half Truth, un gioco di società di tipo nozionistico che si propone l’ambizioso obiettivo di rivoluzionare l’intero genere dei trivia game.

Dietro a questo progetto possiamo infatti trovare il leggendario game designer Richard Garfield (Magic:the Gathering, Keyforge) e il 74 volte campione di telequiz Ken Jennings.

Half Truth è quindi il risultato dell’unione di due menti brillanti, che grazie alle diverse e rispettive competenze daranno vita ad un modo nuovo di intendere i classici giochi nozionistici come Trivial Pursuit.

Half Truth sarà un gioco in scatola, per 3-6 giocatori, composto da 500 carte domande di cultura generale, ma con una particolarità: ogni carta prevederà 6 risposte possibili, di cui soltanto 3 saranno quelle corrette (da qui deriva il nome del gioco “Mezza Verità”).

In questo modo i giocatori dovranno cercare di capire quale sono le risposte corrette e quali no, posizionando alcuni token in prossimità delle risposte prescelte, guadagnando punti vittoria per ogni risposta esatta.

Half Truth si differenzierà dagli altri giochi a domande in due particolari importanti: ogni carta domanda sarà rivolta a tutti i partecipanti contemporaneamente e non sarà necessario individuare tutte e tre le risposte corrette, tuttavia chi le individuerà tutte guadagnerà punti bonus. Il gioco durerà tre round, al termine dei quali chi avrà guadagnato più punti sarà il vincitore.

L’idea alla base della progettazione di Half Truth è stata quella di evitare la frustrazione dovuta a non conoscere le risposte alle domande, infatti fornendo sei diverse possibilità i giocatori, pur non conoscendo le risposte corrette, potrebbero arrivare alla giusta conclusione tramite deduzione.

Half Truth è stato finanziato in poche ore dal lancio della campagna e questa si avvia alla sua conclusione, che avverrà il 20 settembre 2019. I sostenitori del progetto si vedranno recapitare le ricompense a partire da dicembre 2019.

Chi fosse interessato ad avere più informazioni su questo gioco o a sostenerlo potrà farlo andando a vedere la pagina ufficiale Kickstarter. Il gioco sarà distribuito in inglese, al momento non abbiamo notizie circa un’eventuale localizzazione italiana.