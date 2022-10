Manca sempre meno alla notte più spaventosa dell’anno. Halloween 2022 è un evento molto atteso, anche e soprattutto alla luce del fatto che si tratta della prima vera festa da poter celebrare realmente dopo quasi un paio d’anni. Di conseguenza è chiaro: tutti vogliamo vivere al meglio il prossimo Halloween: qualcuno farà dolcetto o scherzetto, qualcuno lo trascorrerà in casa con gli amici e qualcun altro vorrà magari fare le cose più in grande.

Tutti avremo però qualcosa in comune: dovremo recuperare un costume o una maschera di Halloween a tema, e cosa fare quando manca così poco e le idee scarseggiano? Non preoccupatevi, ci pensiamo noi! Ecco una lista dei migliori costumi e delle più belle maschere di Halloween per chi all’ultimo minuto è ancora indeciso. Pronti?

Le migliori maschere di Halloween

I migliori costumi di Halloween

Freddy Krueger

Iniziamo con un grande classico: la maschera del protagonista della serie Nightmare Freddy Krueger. Abbinata al giusto maglione è in grado di dare vita a un effetto davvero incredibile, ma anche da sola riesce comunque a impressionare nel modo giusto. Realizzata in lattine e adatta al lavaggio a mano, si tratta a conti fatti di una perfetta soluzione last minute per spaventare i vostri amici nella prossima notte di Halloween.

La Casa di Carta

Chi non ha visto La Casa di Carta? I numeri parlano chiaro: può piacere o no, ma la serie Netflix è un vero e proprio successo senza precedenti. Chiunque volesse rievocare le atmosfere dello show ma è troppo pigro per pensare a un costume troppo complesso, potrà infatti contare sulla sempre efficace maschera di Dalì: il vero e proprio simbolo della serie. Una maschera perfetta per uomo e donna, e dall’impatto sempre assicurato.

Unicorno

Passiamo poi a una maschera divenuta ormai un classico negli ultimi anni: quella da unicorno, realizzata in lattice di gomma e perfetta sia per strappare un sorriso ai vostri amici che per terrorizzarli cogliendoli di sorpresa. Un’alternativa ancora più simpatica alla tradizionale maschera da cavallo, che presenta inoltre abbastanza spazio per adattarsi a ogni viso senza causare fastidio alla respirazione.

V per Vendetta

Un altro grande classico nonché maschera simbolo di coloro che si sono accorti all’ultimo minuto di doversi vestire per Halloween. La maschera di Guy Fawkes fa sempre la sua bella figura, e può essere parte di un travestimento complesso ma anche accompagnare un qualsiasi outfit: l’effetto finale, credeteci, è garantito.

Kim Jong Un

La maschera di King Jong Un? Forse la più simpatica e assurda tra quelle in questa lista. Realizzata in 100% lattice naturale e quindi non tossico, garantisce con le sue dimensioni di potersi adattare perfettamente a ogni viso senza causare fastidio di alcun genere. Una soluzione last minute semplice ma efficace, per dare al vostro Halloween ancora un pizzico di divertimento in più.

Supereroi Marvel

Tre maschere per tre dei più amati supereroi Marvel: Iron Man, Spider Man e Capitan America. Realizzate con un design perfetto per rievocare magia e atmosfera dei migliori film Marvel, queste maschere rappresentano la perfetta soluzione dell’ultimo minuto per un Halloween dalle tinte epiche senza rinunciare alla propria anima un po’ geek. Il tutto a un prezzo davvero molto, molto conveniente: mica male, vero?

Rockstar

Avete sempre sognato di essere il cantante dei Guns N’ Roses? Ora in qualche modo potete diventarlo: questo pacchetto contiene infatti un set completo di accessori (dalla parrucca ai guanti, passando per bracciali e un paio di occhiali realizzati ad hoc) per trasformarvi in una vera rockstar. E l’effetto finale, credeteci, è garantito!

Frate

Un altro costume divertente e perfetto per benedire la notte di Halloween 2021 nel modo più simpatico in assoluto: questa vestaglia da frate, disponibile in varie taglie e perciò adatta proprio a tutti, è infatti uno degli outfit più particolari che possiate scegliere per questa e per molte altre occasioni

High School Zombie

Un set perfetto per imbastire un costume di Halloween dell’ultimo minuto ma dall’impatto assicurato: perfetto per ogni ragazza che cerca un vestito davvero speciale per la serata del 31 ottobre, questo kit comprende tutto ciò che serve per realizzare il perfetto outfit da studente zombie ottimo per una serata come quella di Halloween.

Strega

Un costume da strega classico ma dal sicuro impatto, perfetto per ogni ragazza che vuole vivere la serata di Halloween con un abbigliamento adatto all’occasione. Un vestito lungo ed elegante che, abbinato ai giusti accessori, risulta più di un semplice costume dell’ultimo minuto per Halloween.

Carcerato

L’impatto non sarà forse pari a quello degli altri, ma questo costume da carcerato è la perfetta soluzione last minute per la notte di Halloween. Disponibile in varie taglie e perfetto per uomo e donna, si tratta infatti di un outfit semplice ma totalmente adatto alla notte del 31 ottobre… E non solo!

Zaino Jet

Forse il costume più simpatico tra quelli presenti in lista: questo zaino jet gonfiabile è infatti un costume per Halloween (ma non solo) davvero molto particolare, per dare un tocco divertente e soprattutto originale alla notte più spaventosa dell’anno con un outfit dal sicuro impatto. Pronti a un viaggio nello spazio?

Regina Elisabetta

Avete mai sognato di vestire i panni della Regina Elisabetta? Forse no, ma per chi avesse questo particolare desiderio abbiamo finalmente la soluzione per voi: questo costume è infatti il modo perfetto per diventare un reale inglese, con tanto di accessori e coroncina per essere subito pronti a infiammare la notte di Halloween.

Harry Potter

Fan di Harry Potter a rapporto! Ecco una serie di costumi perfetti per Halloween a tema Harry Potter: potrete scegliere tra set diversi con accessori molto particolari, ottimi per rievocare alla perfezione le atmosfere della serie e adatti a uomo e donna. Per tutti coloro che vogliono vivere la notte di Halloween con un pizzico della magia che solo Hogwarts ci sa regalare.

Set Supereroi

Non ci siamo certo dimenticati dei più piccoli, e questo set con ben sei abbinamenti maschera e costume a tema supereroi è la soluzione semplice e veloce per un Halloween davvero speciale. Si tratta di costumi adatti alla notte di Halloween ma non solo, che riescono nella loro semplicità a rivelarsi anche un regalo perfetto per ogni occasione.

