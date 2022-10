Ebbene sì, siamo quasi in quel periodo dell’anno. Nata come ricorrenza di origine celtica, da più di un secolo Halloween è diventata qualcosa di più: un vero e proprio evento culturale capace di attirare interesse e curiosità da tutto il mondo. Da qualche anno anche in Italia Halloween sta iniziando a farsi sentire un po’ di più: quale modo migliore per prepararsi al prossimo 31 ottobre di una serie di accessori a tema per addobbare la casa?

Noi di Tom’s Hardware ne abbiamo selezionati alcuni apposta per voi: da spaventosissimi gadget a decorazioni pensate per rendere la vostra casa un luogo lugubre e misterioso… Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Diamoci un’occhiata insieme!

Le migliori decorazioni di Halloween per la casa

Striscia LED 2 metri

Partiamo con un classico: una striscia LED della lunghezza di ben 2 metri, con 20 luci a forma di zucca in tre dimensioni alimentate a batteria. Grazie alla classe di efficienza energetica A, che garantisce consumi davvero minimi, questa decorazione a tema Halloween si presta a un utilizzo costante e ripetuto nel tempo: potrete usarla praticamente in ogni angolo di casa vostra, per creare un’atmosfera lugubre in pieno stile Halloween.

Set 36 decorazioni per Halloween

Siete in cerca di un pacchetto di decorazioni per Halloween pronto per addobbare la casa? Questo set comprende ben 36 pezzi ottimi per creare la giusta atmosfera: si va da una tenda ragnatela a vari oggetti di scena, passando per palloncini e ragni di cotone. La scelta migliore per chi vuole tutto e subito, con delle decorazioni pratiche e in grado di lasciare tutti a bocca aperta in men che non si dica.

Ragnatela estensibile

Altro giro, altro grande classico: questa ragnatela estensibile è infatti un must per decorare la propria casa in vista di Halloween. Realizzato in cotone con ben 25 ragnetti in plastica, si tratta dell’addobbo perfetto per rendere ogni angolo di qualsiasi abitazione – dall’ingresso alla camera da letto – un luogo spettrale perfetto per festeggiare il 31 ottobre in grande stile.

Decorazione finestre Halloween

Due fogli di plastica sottili ma dalle finiture raffinate, perfetti da appiccicare sulle finestre di casa vostra per trasformarla in una magione stregata in tempo per il prossimo 31 ottobre. Una decorazione originale e dal sicuro impatto, con le scritte “HELP” e “DO NOT ENTER” in un color rosso scarlatto a richiamare le tinte del sangue. Le dimensioni sono infine davvero notevoli: 150×155 cm circa.

Scheletro con sensore

Volete qualcosa di davvero eccezionale? Questo scheletro prigioniero con tanto di sensore di movimento fa certamente al caso vostro. Realizzato in PVC non tossico e con dimensioni della gabbia di 28x23x10 cm, tale decorazione a tema Halloween è perfetta per rendere ogni angolo di ogni casa un luogo spaventoso: le luci lampeggianti e il già citato sensore, del resto, sono fatte apposta per spaventare gli sfortunati avventori!

Candela profumata

Se siete alla ricerca di qualcosa di maggiormente raffinato, questa candela profumata è proprio quello che fa per voi. Fino a 150 ore di combustione, per con un sentore d’autunno perfetto sia per creare il giusto ambiente che per rendere la casa un ambiente più piacevole sotto ogni punto di vista. Disponibile in varie dimensioni e con diverse fragranze, ognuna pensata per dar vita a all’atmosfera giusta.

Orologio da parete

Un orologio da parete in stile vichingo, decorato con simboli e segni dall’altissimo livello di dettaglio e con finiture dipinte a mano. Una decorazione perfetta anche per Halloween, che con i suoi 29 cm circa di altezza promette di lasciare a bocca aperta chiunque si trovi a osservarla: un oggetto davvero prezioso, peraltro in offerta per un periodo davvero limitato!

Set di piatti Nightmare Before Christmas

Nightmare Before Christmas è uscito nel 1993, e da allora è il cartoon perfetto sia per Halloween che per le feste natalizie. Il suo segreto? Probabilmente alcuni dei personaggi più iconici che siano mai stati ideati, che oggi potrete ritrovare in questo fantastico set di piatti perfetto per rendere più speciale ogni occasione. Realizzati in porcellana e con un diametro di 21 cm circa, si tratta infatti del modo migliore per trasformare la cena di Halloween in un evento davvero eccezionale.

Zerbino The Walking Dead

Che amiate o meno la serie TV, The Walking Dead è un vero e proprio emblema della cultura popolare degli ultimi anni. Gli zombie del resto hanno e avranno sempre un fascino tutto loro, e questo zerbino ispirato all’universo di Robert Kirkman è un gadget perfetto anche per addobbare la casa in vista di Halloween. Realizzato in fibra di cocco, con fondo gommato e dimensioni 60×40 cm vi garantiamo che, se cercate qualcosa dal sicuro impatto, questo prodotto fa davvero al caso vostro.

Calderone porta incenso

Un set di ben sei calderoni porta incenso, perfetti per creare un’atmosfera davvero unica in casa vostra senza rinunciare a una buona dose di eleganza figlia di una grande cura dei particolari. I dettagli sono infatti dipinti a mano, con una finitura di eccezionale qualità per un diametro di 13 cm circa.

Calendario dell’Avvento Nightmare Before Christmas

Chiudiamo con un altro gadget a tema Nightmare Before Christmas: un calendario dell’Avvento perfetto per addobbare la casa per Halloween in vista delle feste natalizie, con tutto l’inconfondibile stile firmato Funko Pop. Dietro a ogni porta troverete infatti un mini Pocket Pop! dall’universo Nightmare Before Christmas: un accessorio davvero esclusivo pensato per i fan del film ma non solo, non fatevelo scappare!

