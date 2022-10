Piove, fa freddo e preferite trascorrere la sera 31 ottobre sul vostro divano? Niente paura, trascorrere il vostro Halloween su Disney Plus è la scelta migliore. Con l’inizio della cosiddetta spooky season, la suddetta piattaforma possiede un catalogo variegato, proponendo film per accontentare i gusti di tutti. Che sia una dark comedy o un horror da brividi, sarà facile trovare ciò che fa per voi. Acquistate Fire TV Stick Max 4k con telecomando Alexa per guardare Disney Plus sul vosto televisore

Halloween su Disney Plus: 7 titoli essenziali

Hocus Pocus

Kenny Ortega dirige la pellicola del 1993. Hocus Pocus è un cult che narra la storia di tre bizzarre streghe: le sorelle Sanderson, interpretate da Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimi. Siamo a Salem: nel 1653 le protagoniste, dopo aver preso linfa vitale da una fanciulla e trasformato suo fratello in un gatto, vengono catturate e impiccate. Esse giurano di fare ritorno e, in effetti, mai diffidare della promessa di una strega, nemmeno dopo trecento anni.

Hocus Pocus

Questa commedia fantasy è da sempre raccomandata ad un pubblico di ogni età. Divertente, leggero, perfetto per la notte di Halloween. La pellicola di Ortega non perde occasione per fare ironia sul genere horror, mostrandosi dunque in una simpatica satira in costume.

Hocus Pocus 2

Come ben sapete, il 30 settembre è la data di uscita di Hocus Pocus 2, attesissimo sequel del film del ’93. Esso vede il ritorno del cast originale, aspetto che costituisce sin dal primo teaser la carta vincente di questa nuova commedia fantasy.

Trent’anni dopo gli avvenimenti di Hocus Pocus, le sorelle Sanderson tornano a seminare terrore. Prima, però, il racconto si appresta a narrare la vera storia delle tre streghe, sin dalla loro infanzia. Si torna ai giorni nostri, e stavolta sono Becca e Lizzy, ragazzine amanti dell’occulto, a riportarle in vita attraverso una candela nera dai poteri magici. Non sarà facile mandarle via.

Il tempo trascorso tra un film e l’altro si nota. Mentre la commedia anni ’90 predilige uno stile ironico, Hocus Pocus 2 è proprio figlio del suo tempo. Tradisce, in qualche modo, l’opera primaria per prendere una nuova direzione, caratterizzata da una comicità più fresca, moderna. Ciononostante, l’atmosfera richiama quella originaria anche se sotto una luce differente, creando una sorta di “effetto nostalgia”. Recuperate qui la nostra recensione di Hocus Pocus 2.

Nightmare Before Christmas

Come non consigliare la visione di quello che, ancora oggi, non è altro che il simbolo per eccellenza della notte del 31 ottobre? Se si vuole trascorrere un Halloween su Disney Plus coi fiocchi, l’ennesima visione di Nightmare Before Christmas (1994) è una vera e propria tradizione.

Nightmare Before Christmas

Spesso erroneamente attribuito alla regia di Tim Burton (di cui è autore e produttore), il film d’animazione diretto da Henry Selick per Walt Disney Pictures ci catapulta nel fantastico mondo delle festività. Jack Skellington, il re delle zucche, mentre organizza il prossimo Halloween si imbatte in un misterioso luogo pieno di neve e luci natalizie. Questo incidente di percorso cambierà per sempre la sua vita.

Questa fiaba grottesca è ormai un classico di Halloween. Le musiche di Danny Elfman sono in grado di trasportare il pubblico, grande e piccino, nell’inquietante e caratteristico universo di Tim Burton, dominato dalla stop-motion.

Toy Story of Terror!

Non tutti sanno che la saga di Toy Story, prodotto della Disney Pixar, prevede numerosi cortometraggi speciali, resi noti proprio da quando il frachise è sulla piattaforma streaming. Per un perfetto Halloween su Disney Plus non si può fare a meno di Toy Story of Terror! (2013), un’avventura da brividi di 22 minuti.

Toy Story of Terror!

Il viaggio di Woody, Buzz Lightyear, Jessie e i loro amici giocattoli prende una piega inaspettata quando si imbattono in un inquietante motel. In seguito alla scomparsa di uno di loro, una serie di eventi misteriosi coinvolge i protagonisti.

Con un piccolo omaggio al Bates Motel (Psycho), questo speciale di Halloween su Disney Plus è una leggera avventura all’insegna del brivido e del mistero, il cui spirito non tradisce mai il Toy Story con cui il pubblico è cresciuto.

Edward mani di forbice

Torna Tim Burton, ormai il re di Halloween, stavolta alla regia di Edward mani di forbice, un altro grandissimo cult il cui rewatch è necessario più che consigliato. La pellicola del 1990 vede due giovanissimi Johnny Depp e Winona Ryder protagonisti di una storia insuperabile, emozionante grazie alle musiche di Danny Elfman, e dall’aspetto grottesco ed inquietante, con un pizzico di stile gotico molto caro al regista.

Edward mani di forbice

Una creatura con lame affilate al posto delle dita, Edward, si ritrova alle prese con la tipica società borghese americana, quella più marcia e subdola che si cela dietro villette colorate e prati ben curati. La giovane Kim sarà l’unica anima pura in grado di accettarlo davvero e a fidarsi dello straniero che viene dal castello in cima alla montagna.

Frankenweenie

Per immergersi totalmente nell’atmosfera della spooky season, non può mancare Frankenweenie, altro capolavoro di Tim Burton del 2012. Il film d’animazione in stop-motion si ispira liberamente alla filmografia di Frankenstein, la leggendaria creatura dell’omonimo romanzo gotico di Mary Shelley del 1818. Su Disney Plus è reperibile anche l’omonimo cortometraggio del 1984, il progetto originario di Burton.

Frankenweenie

Dopo la morte del proprio cagnolino, il piccolo Victor compie un esperimento per riportarlo in vita, ignorando i possibili effetti collaterali. Rigorosamente in bianco e nero proprio per richiamare le vecchie pellicole su Frankenstein, il racconto ambientato negli anni ’30 si uniforma incredibilmente ai precedenti lavori di Burton, in particolare La Sposa Cadavere (2005), il cui omonimo protagonista ricorda molto quello di Frankenweenie.

The Rocky Horror Picture Show

Dulcis in fundo, un cult per accontentare non solo i fan dell’horror ma anche quelli dei musical. The Rocky Horror Picture Show (1975) è quel film di Jim Sharman che, ancora oggi, fa parlare di sé con la sua irriverenza, scioccante all’epoca. Questa horror comedy, infatti, si dimostra incredibilmente all’avanguardia rispetto all’anno di uscita, e anche per questo è apprezzata tuttora.

The Rocky Horror Picture Show

Tratto dallo spettacolo teatrale di Richard O’Brien, il bizzarro racconto vede un criminologo narrare la storia di Brad Majors e Janet Weiss, interpretata da una giovanissima Susan Sarandon. Nel ’74, dopo una proposta di matrimonio, i due fidanzati decidono di andare a trovare un loro docente universitario, ma si perdono nei boschi e trovano un castello nelle vicinanze. Una volta entrati per effettuare una telefonata, la ripartenza è più complessa del previsto. Bizzarre figure popolano la raccapricciante dimora, tra cui Dr. Frank-N-Furter, sensazionale ed iconico personaggio interpretato da Tim Curry.

Le scenografie, i costumi di Sue Blane e le musiche dello stesso Richard O’Brien rendono questo musical unico nel proprio genere, un’opera inimitabile da non perdere su Disney Plus.

