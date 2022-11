Seppur Halloween sia già passato, per gli appassionati del genere è sempre tempo di horror. Scopriamo insieme tutti i dettagli di Halloween Killers, la raccolta di racconti horror di Sága Edizioni.

Halloween Killers

Halloween Killers

La sentite la paura scorrere nelle vene? Quella paura che vi impedisce di dormire nell’oscurità? Allora non bloccatela, non cercate Morfeo, accoglietela e lasciate scorrere potente dentro di voi con Halloween Killers! Preparatevi dunque a immergervi in una serie di racconti dove i protagonisti sono i killer e le atmosfere sono splatter, ricche di omicidi, suicidi. L’opera vi regalerà sensazioni inquiete di ogni genere e ogni storia vi porterà dentro a stile narrativi e ambientazioni diverse che avranno come caratteristiche comuni il loro essere horror, angoscianti. Ad aprire l’antologia troverete Burst, la storia di Craig Spector. Ma non solo, l’illustrazione di Barbara Astegiano ha contribuito a una cover dal sapere anni ’80, con la partecipazione dell’impaginazione e della copertina estesa di Helen R. Pandel Graphics.

Halloween Killers

Gli autori che hanno lavorato al progetto sono molteplici, alcuni sono esordienti mentre altri sono parecchio affermati, e il loro mix ha dato vita a un progetto che grazie alle sue tante sfumature vi terrà svegli per tutta notte.

La produzione

Halloween Killers è un progetto a cura di Andrea Cavaletto e contiene ‘Racconti horror per non dormire’ di: Craig Spector, Andrea Cavaletto, Pasquale Ruju, Sasha Naspini, Alda Teodorani, Christian Sartirana, Adriano Barone, Miriam Palombi, Luca Bollero, Giorgio Borroni, Valentina Santini, Andrea Guglielmino, Rachele D’Amico, Sara Ronco, Giulia Anna Gallo, Chiara Rufino, Chiara Vallero, Dario Di Gesù, Fulvio Gatti, Fulvio Giachino, Ornella Calcagnile, Giacomo Ferraiuolo, Valentina Berzago e Francesco Massaccesi, Luca Blengino.

Data di uscita

L’opera è già disponibile per l’acquisto su Amazon, sia in versione ebook (al prezzo di 3,99 euro) che kindle unlimited. L’edizione cartacea, per i lettori che amano avere fisicamente l’edizione in libreria, viene proposta al prezzo consiglia di 15,90 euro.