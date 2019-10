Halloween Kills: Jamie Lee Curtis condivide la prima foto dal set

Jamie Lee Curtis ha condiviso una foto su Twitter direttamente dal set di Halloween Kills, un dietro le quinte dove si mostra nei panni di Laurie Strode

Jamie Lee Curtis ha da poco condiviso una foto su Twitter direttamente dal set di Halloween Kills, un dietro le quinte dove si mostra nei panni di Laurie Strode. Ovviamente il film non ci mostra nulla del set né ci dà informazioni circa la trama del film, ma come possiamo vedere, la Curtis nell’immagine mostra delle ferite al volto che, probabilmente, le sono state inflitte da Michael Myers.

Come sappiamo questo ultimo capitolo della saga legata alla figura del mostro omicida Michael Myers, è cronologicamente successivo rispetto al film dello scorso 2018, quindi la timeline sarà pressoché la stessa. Questo segna un grande passo in avanti nella storia della saga, dal momento che eravamo abituati ad aspettare molto tempo tra un film e l’altro.

First day back in the battle for my life!#HalloweenMovie #HalloweenKills pic.twitter.com/EicJ86Nq4m — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) October 8, 2019

All’inizio di questa settimana abbiamo visto alcune foto dal set che rivelano la trasformazione dell’ospedale nel Haddonfield Memorial Hospital, una location che gioca un ruolo di rilievo in Halloween II del 1981. In questo sequel, dopo essere sopravvissuta all’incontro con il suo terribile aguzzino, Michael Myers, Laurie Strode viene portata propor in quell’ospedale per ricevere le cure mediche necessarie alla sua guarigione restando sedata per gran parte del tempo. Proprio allora Michael Myers cerca di intrufolarsi nell’ospedale per finire quanto iniziato prima e porre fine alla vita della Strode per imporre il suo regno del terrore.

Le ferite mostrate nella foto resa pubblica su Twitter dalla Curtis confermano che il film Halloween Kill sarà ambientato immediatamente dopo Halloween che abbiamo visto al cinema proprio lo scorso anno, e quindi sarà un remoto spirituale di quello Halloween II del lontano 1981, e probabilmente tante saranno le citazioni a quel secondo capitolo della saga Halloween per rinnovare proprio quel terrore in tutti gli spettatori.

Vi ricordiamo che Halloween Kills dar al cinema a partire dal 16 Ottobre 2020, mentre il capito finale di questa nuova trilogia, che si intitolerà Halloween Ends, potremo vederlo al cinema dal 15 Ottobre 2021.