Halloween Kills: Nuovo film e nuovi brividi in arrivo

I fan della serie slasher horror creata nel 1978 da John Carpenter e Debra Hill possono tirare un sospiro di sollievo. Il terrore e la follia strisciante di Michael Myers torneranno in autunno a invadere le strade di Haddonfield e le sale cinematografiche.

Arrivano proprio dalla Matichack ghiotte notizie e indiscrezioni su Halloween Kills. Sembra infatti che gli eventi si concentreranno questa volta sull’intera comunità di Haddonfield, la città immaginaria dell’Illinois che ha fatto da teatro alle efferatezze di Michael Myers dal 1978.

Gli abitanti della cittadina hanno in serbo un caloroso benvenuto per il loro concittadino dalle attitudini omicide. Riuscirà uno sparuto gruppetto di persone a mettere un freno alla ferocia di Myers in questa caccia all’uomo? Non ci resta che attendere il 15 ottobre per vedere se le aspettative saranno mantenute. Di certo, le premesse per del sano intrattenimento e più di un brivido sulla poltrona sembrano non mancare.

L’uscita del film su grande schermo è confermata il 15 ottobre 2021. In cabina di regia troviamo David Gordon Green, già responsabile della precedente versione di Halloween, uscita nel 2018. Undicesima versione in ordine cronologico nella storia del franchise, il film del 2018 costituisce in realtà il primo tassello di un’ideale trilogia composta da Halloween Kills (2021) e da Halloween Ends (2022).

Nonostante il ritardo nell’uscita, tutta la crew del film si è detta da sempre convinta della necessità di gustare al cinema il terrore orchestrato da Green per gli amanti del genere slasher. La potenza della visione, l’impatto della messa in scena e il sonoro meritavano l’atmosfera unica della sala e quella avranno, anche se un anno dopo.

Jamie Lee Curtis vestirà ancora una volta i panni di Laurie Strode e non sarà l’unica. A fronteggiare la follia celata dietro l’iconica maschera indossata da Michael Myers, troviamo anche Andy Matichack, attrice classe ‘94 che interpreta Allison Nelson, nipote di Laurie.