Halloween, la notte più spaventosa dell’anno arriva a MagicLand

Halloween si avvicina sempre di più, e per festeggiare la notte più spaventosa dell’anno, anche MagicLand, il più grande parco di divertimenti del Centro e Sud Italia, si trasformerà per l’occasione in un mondo stregato, anche grazie a una serie di eventi a tema adatti sia ai grandi che, naturalmente, ai più piccoli.

A partire dal 9, e fino al 31 ottobre prossimo, MagicLand si tingerà di un’atmosfera davvero spaventosa, mentre scheletri, mostri e fantasmi invaderanno letteralmente il parco! Ogni giorno, i più piccoli potranno divertirsi con Gattobaleno, la mascotte del parco, che per l’occasione girerà per MagicLand in veste di stregone bordo della sua automobile personale e accompagnato dalle sue assistenti streghette, intente a lanciare magie e incantesimi per tutto il percorso. Quando poi starà per calare la sera, un carro funebre si aggirerà, sulle note di un requiem, scortato da strani individui, damigelle fantasma, una strega malefica e la terribile strega del fuoco! Inoltre, tutti i bambini potranno divertirsi (e spaventarsi), nel villaggio delle streghe, lungo al sentiero che conduce a un misterioso castello, dove quattro streghe i intratterranno con magie e incantesimi favolosi.

I più temerari invece, potranno vedersela con The Bad Band, una banda musicale composta da 6 mostruosi musicisti che coinvolgeranno tutti gli ospiti con simpaticissime animazioni musicali a ritmo delle colonne sonore dei film horror più terrificanti di sempre, oppure imbattersi nei pazienti scappati dallo Psychiatric Circus, e che e si sono nascosti nel Parco. Vi aspetta quindi un’animazione itinerante all’insegna della follia e del no sense, che vi sorprenderà con un mix di arte circense e teatrale. Infine, in questi giorni sarà possibile anche imbattersi in efferati assassini, manipolatori senza scrupoli e furbissimi serial killer evasi da carcere di Alcatraz, e che sono stati avvistati a MagicLand per terrorizzare tutti i visitatori.

Nel periodo di Halloween, i visitatori potranno inoltre scattare le loro terrificanti foto ricordo in ben 5 nuovi set fotografici a tema, completamente loro disposizione, oltre che visitare, a partire dal 16 ottobre, l’Haunted Hotel, un albergo infestato da fantasmi e zombie affamati. Dal 23 ottobre invece, riaprirà i battenti anche Demonia, l’esclusiva horror house di MagicLand, mentre dal 30 ottobre, sarà possibile sfidare le maledizioni dell’Antico Egitto con l’attrazione Anubis.

Sabato 30 e domenica 31 Ottobre, sarà a volta delle Special Night, e il parco chiuderà, straordinariamente, alle ore 24.00. Non fatevi cogliere impreparati, acquistate ora i biglietti scontati con salta fila tramite questo link.