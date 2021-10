Halloween 2021 | I migliori film in Blu-Ray

Manca davvero poco alla notte di Halloween, la festa più spaventosa dell’anno che da qualche tempo ha finalmente iniziato a prendere piede anche in Italia. Nonostante non sia ancora sentita quanto lo è negli Stati Uniti, si tratta infatti ormai di una celebrazione piano piano sempre più apprezzata anche dalle nostre parti.

Come passerete il prossimo 31 ottobre? Le cose da fare sono davvero tante: dal classico “dolcetto o scherzetto” a una bella serata tra amici con un bel gioco in scatola, ma anche a guardare tutti insieme un film con la giusta atmosfera lugubre e tenebrosa che da sempre caratterizza la notte di Halloween. Se siete ancora indecisi su quale beh, vi lasciamo una lista dei migliori film in Blu-Ray per godervi appieno la notte più spaventosa dell’anno. Pronti?

I migliori film in Blu-Ray per Halloween

Psycho

Iniziamo con un classico senza tempo: Psycho di Alfred Hitchcock, uno dei più grandi film horror di sempre. Uscito nel 1960, il film è rapidamente divenuto una pellicola di culto con uno dei protagonisti più noti nell’immaginario culturale horror: il giovane e inquietate Norman Bates, il cui misterioso motel nasconde molto più di quello che si possa immaginare.

Scappa – Get Out

Passiamo a un film più recente: Scappa – Get Out, diretto da Jordan Peele e uscito in tutto il mondo nel 2017. Una pellicola disturbante e dal sottotesto addirittura politico, dove troviamo il giovane Chris intento a conoscere i genitori della fidanzata Rose: le cose non vanno però come previsto, e il ragazzo si troverà a scoprire uno sconvolgente segreto da cui fuggire per salvarsi la vita.

The Nightmare Before Christmas

Il film perfetto per Halloween ma anche per le feste di Natale. The Nightmare Before Christmas è infatti un capolavoro indiscusso dell’animazione: uscito nel 1993 e diretto da Henry Selick, questo lungometraggio animato è rapidamente entrato a far parte dell’immaginario collettivo come una delle opere migliori se non uniche nel suo genere. Il personaggio di Jack Skeletron è, del resto, uno dei più iconici mai creati: se non l’avete ancora visto, insomma, la notte di Halloween è l’occasione giusta!

Beetlejuice

Dalla regia di Tim Burton ecco un altro classico con Alec Baldwin, Geena Davis, Michael Keaton e una giovane Winona Ryder. Beetlejuice sarà forse una pellicola invecchiata non benissimo, ma è a conti fatti uno di quei film che è davvero un crimine non aver visto almeno una volta nella vita. Le sue atmosfere e la sua estetica così particolare, poi, si sposano davvero alla perfezione con quelle della tanto attesa notte di Halloween.

Pet Sematary

Tratto dal romanzo di successo di Stephen King, Pet Sematary è un film del 2019 diretto da Kevin Kölsch e Dennis Widmyer che ha diviso l’opinione del pubblico: se da un lato alcuni l’hanno accusato di discostarsi troppo dall’opera di King, molti altri ne hanno lodato le atmosfere originali per una storia che merita comunque di essere scoperta. Un horror davvero interessante, con un cast che vanta tra gli altri la presenza di John Lithgow e Jason Clarke.

Tremors – La Collezione

Una saga come Tremors non ha certo bisogno di presentazioni di alcun genere, e questo fantastico cofanetto (disponibile a un prezzo davvero incredibile) è l’occasione perfetta per recuperare i sei film della serie in tutto il loro splendore. Un horror sci-fi che è davvero un classico, dove spiccano attori del calibro di Kevin Bacon e Finn Carter per un’opera davvero senza tempo e perfetta per una maratona anche la notte di Halloween.

Shining

Un altro film tratto da un libro di Stephen King, ma che è riuscito a ottenere un successo ben maggiore della controparte letteraria. Shining di Stanley Kubrick è infatti un’opera che tutti conosciamo: una pellicola di culto perfetta per rendere ancora più spaventosa la notte di Halloween con tutte le atmosfere che solo l’Overlook Hotel sa regalare. Questo Blu-Ray comprendente anche la versione 4K Ultra HD in Edizione Estesa è l’occasione perfetta per recuperarlo, ma anche per aggiungere un pezzo interessante alla vostra collezione.

Venerdì 13

Benvenuti a Camp Crystal Lake, un luogo che gli appassionati del cinema horror conosceranno praticamente a memoria: è qui che si svolgono le vicende di Venerdì 13, film del 1980 con Kevin Bacon e Betsy Palmer diretto dal regista Sean S. Cunningham. Una pellicola che ha definito il genere splatter come lo conosciamo, nonché un vero classico da vedere e rivedere ogni notte di Halloween per renderla ancora più spaventosa.

Halloween

John Carpenter è uno dei registi più famosi e amati della storia del cinema, e il suo Halloween è un’opera di culto che ancora oggi riesce a emozionare e coinvolgere gli appassionati da tutto il mondo. Un film che è davvero un must watch per i fan del genere horror ma non solo, e negli anni abbiamo assistito a una serie infinita di remake e sequel alcuni davvero molto interessanti. Quello del 2018, diretto da David Gordon Green, è uno dei più apprezzati da tutti coloro che amano il personaggio dell’assassino Michael Myers.

Nightmare – La Collezione Completa

Altro giro, altra collezione di classici. Questo cofanetto contiene in quattro Blu-Ray la saga di Nightmare, qui proposta in un’edizione da collezione e a un prezzo davvero imperdibile. Chi non conosce lo spietato Freddy Krueger? Questa è l’occasione per recuperare una serie davvero di culto, di quelle che hanno segnato e ancora oggi influenzano in ampia misura l’immaginario horror di tutto il mondo.

Alien

In una lista dei migliori film da godersi la notte di Halloween poteva forse mancare Alien? La pellicola di Ridley Scott è un must per tutti gli amanti del cinema, capace dopo diversi anni di emozionare ancora e ancora gli spettatori di tutto il mondo. Per chi volesse scoprire l’intero universo dietro a questa saga è inoltre disponibile un fantastico cofanetto in edizione limitata: un vero pezzo da collezione con 6 dischi impreziosito dai mini-poster originali, da un esclusivo set di cartoline e dalla ristampa del fumetto Alien – The Illustrated Story.

Cofanetto 10 Film Horror

Dopo tutti questi film ti trovi ancora un po’ indeciso? Tranquillo, abbiamo ciò che fa al caso tuo! Questo fantastico cofanetto, disponibile a un prezzo davvero incredibile, comprende infatti ben dieci pellicole horror perfette per rendere ancora più spaventosa la notte di Halloween. Si va da Saw a Non aprite quella porta fino ad Autopsy, per una collezione tutta da scoprire e in grado di mettere alla prova anche gli spettatori più temerari.

