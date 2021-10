Halloween 2021 a Mirabilandia

Siete mai stati in un parco divertimenti per Halloween? Il mondo dei parchi divertimento è sempre alla ricerca di elementi da proporre ai propri visitatori anche al di fuori della classica stagione di apertura che va da primavera a fine estate e le festività autunnali ed invernali sono da anni “campo di battaglia” per tutti gli operatori di settore per portare sulle proprie attrazioni persone da tutta Italia. In particolare Halloween e Natale sono gli eventi più gettonati per attrarre interesse e quasi tutti i parchi divertimento inseriscono a calendario quasi un mese di weekend dedicati a queste occasioni tematizzando al meglio l’esperienza offerta al proprio pubblico con elementi tipici di queste festività.

Per “toccare con mano” cosa succede di particolare in un parco divertimenti in occasione di Halloween siamo stati un weekend a Mirabilandia, uno dei migliori parchi divertimento in Italia, proprio in occasione della apertura del programma dedicato a “zucche, fantasmi e scheletri”! La nostra visita è stata fatta con due bambini ed un solo genitore, premessa impostante per darvi l’idea di come abbiamo fruito delle attività messe a disposizione dalla struttura.

Mirabilandia: parchi divertimento ai tempi del COVID

Dato il periodo storico segnato dall’emergenza COVID 19 la prima domanda che ci siamo posti è stata relativa alle modalità di accesso al parco divertimenti ed alle regole necessarie da seguire al suo interno. A Mirabilandia, come in tutti i parchi d’Italia, vige la regola di acceso limitato ai possessori di Green Pass disponibile per i vaccinati e per chi ha eseguito un tampone con esito negativo entro le precedenti 48 ore. Il parco mette a disposizione dei non possessori di Green Pass un’apposita location nella quale, in maniera completamente gratuita, si può accedere ad un tampone rapido in grado di garantire l’ingresso alla struttura. All’interno del parco vige poi la regola di obbligo di utilizzo di una mascherina protettiva durante tutta la permanenza nel parco divertimenti.

Nelle due giornate che abbiamo passato a Mirabilandia siamo rimasti colpiti dalla attenzione dello staff presente sia nel verificare la corretta sanificazione delle mani prima di ogni accesso alle attrazioni sia al controllo, preciso ma mai invasivo, dell’utilizzo della mascherina in tutte le occasioni nella quale fosse obbligatoria.

Mirabilandia: attrazioni aperte

Essedo il periodo autunnale segnato da temperature non particolarmente elevate alcune attrazioni di Mirabilandia sono, giustamente, non accessibili. In particolare le numerose strutture che prevedono l’uso di acqua rimangono chiuse. Vi consigliamo di verificare prima di recarvi in loco se l’attrazione che volete assolutamente provare sia accessibile o chiusa per manutenzione e/o periodo non consono al suo utilizzo. La chiusura di attrazioni si è rivelata più marcata per quanto riguarda le offerte dedicate agli adulti rispetto a quelle per i bambini. Praticamente ogni gioco e giostra pensato per il pubblico sino ai 12 anni e sotto 1,50cm di altezza era perfettamente funzionante.

Mirabilandia Halloween ed allestimenti

Il clima di Halloween si respira immediatamente varcati i cancelli del parco… anzi sin dai suoi parcheggi data la presenza di musiche a tema in diffusione già in quella zona ed alcuni allestimenti già visibili ancor prima di fare l’ingresso a Mirabilandia. Scheletri, zucche, ragni e ragnatele regnano sovrani in ogni angolo e per il pubblico dei più piccoli è stato decisamente entusiasmante andare a scoprire i piccoli e grandi dettagli sparsi per il parco. Lo staff presente nelle attrazioni speciali pensate per l’occasione risulta poi tutto perfettamente truccato ed in linea con l’atmosfera, elementi questi che permettono una ottima immersione nel clima “horror” che si vuole ricreare.

Tutti gli elementi sono ben presentati in modo da non “urtare” nessuna tipologia di visitatore; per i piccoli è un piacere osservare mostri e spiritelli mentre per gli adulti è subito ben chiaro quali siano le attrazioni e gli elementi a loro dedicati e dove poter andare a provare “emozioni forti”.

I tunnel Horror per adulti a Mirabilandia

Fiore all’occhiello delle attività di Halloween del parco sono sicuramente i tunnel Horror proposti. Per la stagione 2021 sono ben cinque quelli disponibili per il pubblico adulto: Malabolgia, Llorona, Psycho Circus, Acid Rain e Legends of Dead Town sparsi in modo strategico su tutta la superficie di Mirabilandia in modo da incentivare la visita del parco da parte dei visitatori.

Li abbiamo provati tutti e possiamo garantire che la qualità delle scenografie e delle emozioni provate si attesta su un ottimo livello. I nostri preferiti, e che vi consigliamo di non perdere, nel caso dobbiate fare una selezione, Acid Rain, Legends of Dead Town e Psyco Circus. Questo trittico di tunnel vi permetterà di avere un assaggio completo delle ambientazioni proposte e dell’interattività permessa dall’utilizzo di attori e comparse al posto degli ormai vetusti elementi animatronici. L’accesso a tunnel è consentito previo prenotazione da effettuarsi in un’apposita area del parco in modo da regolare al meglio il flusso dei visitatori ed evitare lunghe code ed attese. Abbiamo trovato il sistema di prenotazione molto comodo. Una volta fissata la fascia oraria preferita ed il numero di persone che compone il proprio gruppo basta recarsi presso l’attrazione ed entrare.

Unico elemento di miglioramento per quanto concerne queste proposte che abbiamo individuato è legato allo storytelling ed alla introduzione alle attrazioni. Perché ci troviamo in questi luoghi dell’orrore? Quale storia li caratterizza e cosa comporterà il nostro viaggio al loro interno? Come e perché riusciamo a “sopravvivere” alle presenze ostili che li animano ed uscire? Alcune semplici spiegazioni e l’introduzione di elementi di interattività per potersi “guadagnare” l’uscita dalle tenebre sarebbero la chiave di volta per rendere l’esperienza davvero coinvolgente e maggiormente immersiva rispetto al classico camminare fra elementi spaventosi sino ad uscire dall’attrazione.

I tunnel per bambini a Mirabilandia

Anche il pubblico dei più piccoli potrà fruire di appositi tunnel ed attrazioni a tema. Per la stagione 2021 Mirabilandia ne propone quattro caratterizzati da elementi e temi completamente diversi l’uno dall’altro. Da segnalare come i bambini che ci hanno accompagnato in questi tunnel (7 e 4 anni) sono rimasti affascinati ed entusiasti da ogni attrazione. Sia dagli attori e dalle atmosfere di “Cercando Dante” sia dagli stravaganti ed insoliti personaggi del “Circobaleno” passando dai due tunnel “Labirinto Stregato” ed il “Ponte dei ricordi”. Le proposte sono adatte al pubblico dei più piccoli e gli attori sono riusciti ad instaurare il giusto feeling di mistero e magia perfetto per alimentare e stimolare il senso di meraviglia dei piccoli visitatori. Molto apprezzati anche i dolci distribuiti una volta “guadagnata” l’uscita come premio!

Halloween a Mirabilandia

Tirando le somme della nostra visita a Mirabilandia per provare le attività di Halloween possiamo sicuramente dirci soddisfatti. Le attese in coda alle attrazioni non sono mai state eccessivamente lunghe e le proposte a tema dedicate a questo periodo si sono rivelate tutte interessanti. Le atmosfere di Halloween sono ben realizzate ed il clima “horror” e fantastico si percepisce. Sicuramente consigliato da visitare in famiglia se avete bambini al seguito, risulteranno certamente i più contenti e felici del gruppo! Per evitare ogni attesa e poter usufruire dei migliori sconti disponibili vi consigliamo infine di acquistare online i biglietti di accesso al parco o i vari pacchetti hotel+ingresso che garantiscono un buon risparmio economico e prevedono la disdetta completa ed il recupero di quanto speso anche con pochi giorni di preavviso.