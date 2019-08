Halo: ecco chi farà parte del cast nella nuova serie TV

Forse non tutti sanno che presto ci sarà una novità in merito al popolare franchise di videogiochi Halo: è in arrivo una serie TV ispirata al videogioco.

Forse non tutti sanno ancora che presto ci sarà una novità in merito al popolare franchise di videogiochi Halo. Infatti a breve farà il suo debutto con una serie televisiva e proprio in queste ultime ore sono state rese note importanti informazioni in merito. Tra le news di maggiore spessore, sicuramente figurano i nomi di nuovi membri che faranno parte del cast dello show televisivo.

Dunque, secondo le ultime affermazioni, nel cast ci sarà Natascha McElhone, che vestirà i panni sia della dottoressa Catherine Halsey che di Cortana, l’intelligenza artificiale, mentre il protagonista della serie di Halo sarà Pablo Schreiber che interpreterà Master Chief. Inoltre, la serie TV diretta da Otto Bathurst vedrà nel cast anche Bokeem Woodbine che interpreterà Soren-066 e di Shabana Azmi invece vestirà i panni dell’ammiraglio Margaret Parangosky.

Ci sarà anche una new entry nel mondo di Halo, infatti Bentley Kalu vestirà i panni di Spartan Vannak-134, non mancherà Natasha Culzac che interpreterà Spartan Riz-028, Kate Kennedy che vestirà il ruolo di Spartan Kai-125 e Yerin Ha che interpreterà Kwan Ha. Il presidente di Showtime, Gary Levine, avrebbe rilasciato alcune importanti dichiarazioni in merito al nuovo progetto, ecco le sue parole:

“Siamo stati fortunati nell’avere 343 Industries con noi in ogni passo del nostro percorso. Sono stati una risorsa grandiosa nel suggerire cose di cui non eravamo consapevoli e alle volte nel dire che qualcosa avrebbe violato gli elementi canonici”.

La serie TV Halo sarà composta da 10 episodi realizzati in collaborazione con 343 Industries e Amblin Television, per la distribuzione internazionale ci penserà invece CBS Studios International.