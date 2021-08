La serie tv in lavorazione per Paramount+ su Halo, sarà incentrata ovviamente sulla figura di Master Chief. Questa trasposizione sta avendo un lungo periodo di gestazione sin dal 2015. Steven Spielberg sarebbe dovuto essere il produttore, tuttavia nel 2020 è stato poi nominato Otto Bathurst per prendere il suo posto in questo ruolo.

Attualmente non abbiamo molte informazioni riguardo la serie, tuttavia sappiamo che sarà Pablo Schreiber a vestire i panni del protagonista Master Chief.

Halo: la serie TV mostrerà nuovi lati di Master Chief

Sembrerebbe che gli sceneggiatori stiano lavorando molto sulla caratterizzazione di Master Chief. Secondo loro, questo personaggio, non ha avuto modo di esprimere tutto il suo potenziale all’interno della sola saga videoludica.

Kiki Wolfkill, la responsabile del progetto, ha esplicitato durante diverse dichiarazioni quanto sia stato difficile trasporre il personaggio di Chief in una serie TV. Per necessità sarà comunque diverso rispetto a quanto siamo abituati.

Probabilmente la sfida più grande nell’adattare il gioco è che quest’ultimo è progettato per metterti nell’armatura di Chief. Quello che stiamo chiedendo alle persone è semplicemente sedersi e guardare lo show, presenteremo un lato di Chief che semplicemente non puoi giocare nel gioco.

Nonostante ci siano questi ostacoli per la realizzazione di un progetto buono e soddisfacente, Wolfkill sembra determinata e convita della buona riuscita della trasposizione. Lo scopo che ha tenuto a sottolineare è la necessità di mostrare l’eroe sotto un punto di vista diverso rispetto ai giochi.

Bisogna concentrarsi su ciò che vogliamo essere in grado di sviluppare perché è davvero importante. Per questa serie televisiva, vogliamo essere in grado di fare qualcosa di nuovo in Halo, e vogliamo che le persone siano in grado di sperimentarlo in modo diverso, e c’è una tale responsabilità, ma anche il solo impulso personale, di voler creare qualcosa di straordinario. Mettendo insieme tutte queste cose non c’è spazio per farsi prendere dal panico.

La serie di Halo uscirà in home video all’inizio del 2022. Nell’attesa vi c0nsigliamo di recuperare Halo 5.