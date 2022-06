La prima stagione di Halo si è da poco conclusa, lasciando ai fan della saga videoludica la sensazione di non avere visto pienamente l’universo apprezzato su Xbox, specialmente sul piano della lore. Per i neofiti della serie, invece, Halo è stata una bella serie di sci-fi, non priva di difetti, ma che ha mostrato un grande potenziale, in un’epoca in cui le produzioni fantascientifiche devono ancora confrontarsi con quella che viene considerata una delle migliori interpretazioni del genere, The Expanse. Consci di tutti questi elementi, i produttori della serie su Master Chief hanno dichiarato che terrano contro delle opinioni dei fan di Halo per la seconda stagione.

I feedback e le opinioni dei fan di Halo sono attentamente considerate dalla produzione della serie

Dopo una gestazione lunga dieci anni, Halo è finalmente divenuto realtà scegliendo di discostarsi dall’aderenza serrata dell’originale videoludico per dare vita a un’altra visione di questo universo, una diversa realtà ribatezzata Silver Timeline. Scelta che ha portato i fan più intransigenti a contestare diverse scelte degli sceneggiatori, non ultima quella di mostrare spesso Master Chief senza l’elmo, una decisione presa seguendo l’esempio di quanto in The Mandalorian.

Halo Series + Videogioco

Le critiche mosse dal fandom di Halo non sono però rimaste inascoltate, come ha confermato la produttrice esecutiva Kiki Wolfkill, che parlando con GamesRadar+ ha voluto tranquillizzare i fan:

“Stiamo ancora ricevendo feedback. Per me, è interessante vedere quali personaggi abbiano funzionato e quali no. Direi, filosoficamente, che stiamo vagliando attentamente ogni opinione, favorevole o meno, per ogni episodio. Sono queste cose che ci aiuteranno per la seconda stagione, come tutto ciò che abbiamo imparato girando la prima stagione, guarderemo a tutto, stiamo leggendo tutto ciò che riguarda la prima stagione di Halo e stiamo ragionando su come modellare il tutto per spingerci ancora oltre”

Il rischio di produzioni come Halo è di scontentare i fan integralisti del franchise, nel comprensibile tentativo di ampliare la visione di questo universo narrativo in modo da renderlo accogliente anche per chi non ha mai giocato nei panni di Master Chief. Le critiche mosse a questa apparente mancanza di fedeltà sono state lenite da un generale apprezzamento del potenziale della produzione, che nella prima serie sembra avere lasciato emergere solo una frazione del fascino di questa ambientazione.