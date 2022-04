Halo, la serie tratta dalla popolare serie videoludica disponibile su NOW e Sky, sta entrando nel vivo della sua prima stagione, mettendo in moto eventi che porteranno a definire aspetti cari ai fan di questo universo narrativo. A rendere ancora più intrigante questa prima stagione di Halo è una dichiarazione rilasciato da Pablo Schreiber (Master Chief), che lascia intendere che Master Chief e Makee si incontreranno in Halo già in questa prima stagione.

Master Chief e Makee si incontreranno nella prima stagione di Halo?

Makee è l’unica umana tra i Covenant, trovata da questa cultura aliena in tenera età ed allevata per essere uno strumento da utilizzare contro l’umanità, grazie a sue particolari doti che, come abbiamo visto nei primi episodi della serie, condivide con John, lo Spartan noto come Master Chief. Era quindi inevitabile che i fan della serie, che ha riscosso un successo incoraggiante, si domandassero quando Makee e Master Chief si sarebbero incontrati in Halo, un dubbio a cui ha voluto rispondere Pablo Schreiber.

Halo Series + Videogioco

Durante un’intervista con TVLine, l’attore ha infatti rivelato che questo atteso incontro potrebbe avvenire a metà della prima stagione, composta da nove episodi, e ovviamente questo contatto non potrà avere conseguenza particolarmente positive. Makee è stata cresciuta in una cultura che odia profondamente l’umanità, un principio che la giovane pare avere assorbito in modo forte, come dimostrato dalla sua spietata incursione nello spazio umano, aspetto che Schreiber non ha mancato di far notare:

“Makee è focalizzata sulla distruzione di Master Chief ed è una simpatizzante dei Covenant, quindi il loro incontro non potrà certo andare per il meglio!”

Nei trailer di Halo era stata mostrata la ferocia con cui Makee si sarebbe mossa tra i suoi simili, evidenziando come il suo non sarebbe stato un ruolo pacifico, nonostante non sia stata presentata come una guerriera armata fino ai denti, anche se il suo compito può essere portato a termine grazie al suo un’avversaria ugualmente letale.