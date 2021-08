Halo passa su Paramount+: “Farà bene alla serie”

Secondo quanto riportato da Jana Winograde, dirigente di Showtime, il passaggio della serie tv di Halo su Paramount+ ha fatto molto bene per l’immagine della serie.

Halo passa su Paramount+: Jana Winograde ha parlato della serie TV durante il TCA

Guarda, adoriamo Halo, e abbiamo un grande affetto per esso, e Paramount+ è una buona scelta perché continuiamo come studio, quindi saremo intimamente coinvolti con la creatività e la produzione di esso.

Winograde, dirigente di Showtime, ha poi continuato dicendo:

Ma la verità è che è sempre stato un po’ un’eccezione per noi in termini di adattamento all’universo di Showtime, abbiamo fatto un lavoro straordinario per infondere nella serie il dramma del personaggio per cui siamo così ben conosciuti. Ma in fin dei conti, è una grande e ampia serie. Quindi, quando è nata Paramount+, è stata davvero una scelta naturale.

Secondo Winograde, Showtime è molto più abile dello gestire l’approfondimento e il carattere dei personaggi. Darebbe il meglio di sé su serie drammatiche come Dexter o Ray Donovan, mentre lavorare sulle serie a sfondo sci-fi sarebbe molto più complicato per il loro modo di lavorare.

Dall’altra parte Paramount+ è già abituata a lavorare con serie fantascientifiche, attualmente la piattaforma di streaming ospita Star Trek, la serie tv di fantascienza per eccellenza.

Rinunciare ad Halo per Showtime non dev’essere stato facile, vista la quantità di fondi e tempo dedicati al progetto, tuttavia la scelta di cederlo a Paramount+ fa ben sperare per il futuro della serie.

Quando iniziarono i lavori su Halo Paramount+ ancora non esisteva e adesso il passaggio di Halo sulla serie è un naturale evolversi degli eventi.

Il co-presidente Gary Levine ha anche dichiarato:

Abbiamo iniziato a sviluppare Halo sette anni fa, quando non c’era Paramount+ o nemmeno il barlume di un’idea al riguardo, ed è sempre stato un po’ strano, sai? Cos’è Showtime sta prendendo un videogioco – un videogioco sparatutto in prima persona – e lo inserisce nei loro drammi?

L’idea di incentrare la serie sulla figura di Master Chief avrebbe potuto interessare gli spettatori interessati al dramma di Showtime, ma si trattava comunque di un salto nel vuoto.

Attualmente non si hanno notizie sulla data di uscita di Halo su Paramount+.