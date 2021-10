Hanna avrà una terza stagione: ecco il trailer ufficiale!

La stagione 2 di Hanna di Amazon Prime Video si è conclusa con il ricongiungimento del super assassino protagonista con Marissa per continuare la loro lotta contro il programma UTRAX della CIA, aprendo la strada a una terza stagione emozionante e ricca di azione. Amazon ha recentemente pubblicato il primo trailer della terza stagione proveniente direttamente dal suo panel virtuale del Comic Con di New York.

Hanna 3: primo trailer ufficiale e data di uscita

Il trailer vede Hanna in un combattimento dopo l’altro, mentre il capo dei programmi UTRAX John Carmichael avverte i suoi agenti che “in questa guerra, tutto va bene”. Il filmato mostra anche il tentativo di Gordon Evans di Ray Liotta di mettere Marissa contro Hanna chiedendole di portarla dentro, promettendo che nessun danno verrà fatto alla superspia. Ecco a voi il primo trailer ufficiale:

Mentre il trailer non anticipa altro più del fatto che la terza stagione di Hanna “arriverà presto”, Amazon ha poi annunciato in separata sede che la serie tornerà sul servizio di streaming Prime Video con la sua nuova stagione il 24 novembre. Il trailer è stato presentato in anteprima come parte del panel virtuale di Hanna a cui hanno partecipato le star Esme Creed-Miles, Dermot Mulroney, Mireille Enos, il produttore esecutivo Tom Coan, Adam Bessa e Ray Liotta.

Un comunicato stampa ufficiale sulla serie televisiva ha anticipato che la terza stagione di Hanna continuerà il viaggio di una giovane donna straordinaria, interpretata da Esmé Creed-Miles, che è stata creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un’assassina. Hanna (Creed-Miles) cercherà segretamente di distruggere Utrax dall’interno e liberarsi dalla sua presa con l’aiuto della sua precedente nemesi, l’ex agente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos). Tuttavia i suoi colleghi assassini, Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), e nuovi nemici iniziano a sospettare delle volontà diaboliche di Hanna. Man mano che la ragazza si avvicina al suo obiettivo, inizierà a scoprire non solo un mondo, ma il vero potere dietro Utrax che si frappone tra lei e la libertà.