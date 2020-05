Haohmaru – Samurai Shodown di Storm Collectibles

Storm Collectibles poche ore fa ha annunciato una nuova linea di action figure ispirate al videogame di Samurai Shodown, la prima figure che uscirà sarà quella di Haohmaru, uno dei protagonisti principali di tutta la serie.

I preordini di questa figure sono già aperti sul sito ufficiale dell’azienda e l’uscita sul mercato è stata annunciata poche ore fa. Anche questa nuova linea come le precedenti già uscite, il prodotto verrà realizzato solamente in plastica e completamente snodabile; sarà corredato di numerosi accessori extra per dar libero sfogo alla nostra creazione nelle pose. Come sempre all’interno troveremo uno stand apposito dedicato per poter posizionare Haohmaru anche nelle pose action più estreme o semplicemente normali.

Nella scatola oltre alla figure di Haohmaru troveremo anche diversi extra, tra cui:

Tre visi intercambiabili

Quattro coppie di mani

Una Fugudoku (la spada di Haohmaru)

Un e ffetto di attacco tagliente

Samurai Shodown è un picchiaduro prodotto da SNK nel 1993, ed è stato considerato il primo videogioco in assoluto a utilizzare solo il combattimento con arma bianca e calci. Tutti i capitoli del gioco sono ambientati in Giappone nel 18° secolo, con la trama che ruota attorno sempre ad un gruppo di personaggi principali. Haohmaru è uno dei personaggi più famosi del videogioco assieme con Nakoruru, ed è il protagonista principale della serie Samurai Shodown. Haohmaru viene spesso accreditato come l’eroe che è riuscito a sconfiggere la maggior parte dei cattivi della serie, grazie alle sue incredibili capacità di spadaccino.

Queste action figure purtroppo sono molto difficili da trovare in Italia, per tale motivo vi possiamo consigliare di ordinarle direttamente sul sito dell’azienda. L’uscita nei negozi della figure di Haohmaru è prevista per il quarto quadrimestre del 2020 al prezzo di 85.00 dollari.