Harley Quinn (Batman: Arkham Knight) da Hot Toys

Sideshow e Hot Toys annunciano finalmente l’apertura dei preordini di Harley Quinn tratta dal terzo capitolo della saga video ludica Batman: Arkham Knight, per la linea Video Game Masterpiece in scala 1:6.

La figure di Harley Quinn raggiungerà un’altezza di 29.5 cm circa, e sarà basata sul personaggio apparso nel videogame Batman: Arkham Knight e il corpo sarà completamente snodabile con oltre 28 punti di articolazione. Harley presenta un costume con i classici colori rosso e nero e i vestiti saranno realizzati in simil pelle e stoffa. Come sempre all’interno troveremo diversi extra tra cui: una mazza da baseball metallica di colore rosso e nero, una mitragliatrice con dadi rosa e una foto di The Joker, un martello, una pistola, una bomboletta di vernice con pennello, una scatola regalo apribile con una testa a molla removibile e una basetta appositamente progettata con logo di gioco e il fondale.

Batman: Arkham Knight è il terzo capitolo della trilogia principale della saga di Batman: Arkham, uscito nel 2015 per PS4, Xbox One e PC. Il gioco si svolge cronologicamente un anno dopo gli eventi di Batman: Arkham City e l’inaspettata morte di Joker. Nella trama principale del gioco vediamo Batman affrontare Scarecrow che ha lanciato un massiccio attacco a Gotham City, provocando un’evacuazione in tutta la città. Lo Spaventapasseri, con l’aiuto del misterioso Arkham Knight , decide quindi di riunire i più grandi nemici di Batman nel tentativo di distruggere finalmente Batman una volta per tutte.

Harley Quinn (Batman: Arkham Knight) è già in preordine da Sideshow al prezzo di 252.89 Euro, con spedizione stimata nel periodo che va da Giugno a Settembre 2021.