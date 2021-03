Harley Quinn, un busto Life-Size da Infinity Studio

Che ci crediate o no, nel mondo del collezionismo quando un oggetto è desiderato non ci si pone troppi limiti al portafoglio, devono averlo intuito benissimo anche i ragazzi di Infinity Studio che da qualche anno producono delle copie sotto forma di busti indistinguibili dagli attori veri in scala 1/1. Questa volta, protagonista dell’annuncio è la regina del crimine, Harley Quinn. Il busto proposto da Infinity Studio, disponibile in sole 400 copie al mondo, la ritrae con le fattezze di Margot Robbie, l’attrice Australiana che dal 2016 con il film Suicide Squad veste i panni della nota villain dei fumetti DC.

Il busto sarà realizzato in Resina ma tra i materiali utilizzati ce ne sono tantissimi altri. Ad esempio cuoio, metallo, pvc, silicone (per la pelle del volto) e legno. In pratica quelli che vedete in foto e immaginate di percepire di quel materiale in effetti lo sarà…peccato non sia la vera Margot Robbie…tutto sommato per i più pazzi collezionisti del pianeta questo mezzo busto da quasi 3400 euro è un oggetto da tenere in considerazione. Non dimentichiamoci che per molti appassionati l’interpretazione della Robbie è una delle più vicine al personaggio, non che vene fossero altre realizzate in live action, ma comunque gode di un grande supporto da parte del fandom. Gli abiti con cui viene proposta nel busto sono quelli di Suicide Squad, che ormai conosciamo a memoria anche per i numerosi cosplay che si sono alternati nelle fiere di settore (quando ancora c’erano le fiere…sigh).

Il busto è in vendita presso il distributore americano Sideshow a questo indirizzo e che ci crediate o no sta andando sold out, quindi se ci state minimamente pensando forse è ora di fare la pazzia più grossa della vostra vita, oppure, potrete consolarvi con i tantissimi prodotti che il mercato offre in questo momento.