Anche se la serie animata di Harley Quinn, diretta da Justin Halpern, Patrick Schumacher e Dean Lorey, sta raccogliendo un successo da non sottovalutare, i recenti cambiamenti e annunci interni a DC con James Gunn e Peter Safran hanno fatto sudare tutti freddo. Fra spin-off, special e rinnovi, sembra proprio che il progetto debba proseguire per la sua strada, anche se qualche dubbio verso la nuova dirigenza è sempre lecito. Tranquilli, Gunn ha rassicurato che per il momento la storia di Harley proseguirà.

La serie animata di Harley Quinn proseguirà su HBO Max? James Gunn risponde in modo netto

Su Instagram, in relazione al futuro di Harley Quinn nel nuovo DCU, James Gunn ha rassicurato i fan rispondendo ai loro dubbi sulla sua permanenza con un semplice e netto: “Oh si”. Anche Schumacher stesso ha voluto rispondere alle preoccupazioni degli appassionati su Twitter, dicendo loro che Harley e Ivy, un altro personaggio della storia, “Non si separeranno mai”.

Nel cast di Harley Quinn (se interessati ad approfondire le origini cartacee di questa storia le trovate su Amazon), insieme a Kaley Cuoco, troviamo anche: Alan Tudyk, Matt Oberg, James Wolk, Natalie Morales, Chris Diamantopoulos, James Adomian, Jim Rash, Vanessa Marshall, Janet Varney, Rachel Dratch, Leila Birch, Tyler James Williams, Josh Helman, Casey Wilson, Michael Ironside e altri.

Vi ricordiamo, inoltre, che il 9 febbraio vedrà l’uscita dello Speciale di San Valentino, con una colonna sonora composta appositamente dal cantautore Jefferson Friedman.

Per chi non lo sapesse, Harley Quinn racconta la storia dell’ex fiamma e socia di Joker che a un certo punto della sua vita decide di mettersi in proprio, costruendosi un impero criminale per conto suo. Aiutata da Poison Ivy, le due passeranno dall’essere prima amiche e in seguito qualcosa di più. Nello special di San Valentino, quindi, vedremo Harley impegnarsi in modo ossessivo per far sì che il suo primo San Valentino con Ivy sia il migliore di sempre. Nel frattempo gli altri personaggi della storia, tra cui Bane e Clayface, dovranno vedersela con le proprie vite sentimentali e problematiche interiori.