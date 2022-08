Grandi notizie per i fan della serie animata targata HBO Max. Harley Quinn è stata infatti ufficialmente rinnovata per una quarta stagione, come riportato poche ore fa da TV Line: l’annuncio arriva a pochi giorni di distanza dal finale della terza, in programma il 15 settembre. Sarah Peters, scrittrice della serie sin dalla prima stagione, è stata promossa a showrunner e produttrice esecutiva del nuovo arco narrativo.

La quarta stagione di Harley Quinn si farà

C’era paura tra i fan che Harley Quinn avrebbe potuto fare la fine di molte altre serie animate, cancellate dal nuovo regime Warner, ma così non è stato. La serie vietata ai minori tornerà in grande stile, continuando la quarta parete e proponendo cameo di personaggi reali (tra cui quello del regista James Gunn). “Siamo estasiati dal fatto che HBO Max voglia che la storia di Harley e Ivy continui”, hanno dichiarato Halpern e Schumacker in un comunicato. “E siamo altrettanto entusiasti del fatto che la prossima stagione sarà in ottime mani con Sarah Peters come showrunner e Ceci Aranovich a supervisionare la produzione dell’animazione, dato che entrambe hanno influenzato notevolmente lo show con la loro genialità fin dall’inizio”.

La prima stagione di Harley Quinn, composta da tredici episodi, ha debuttato sul servizio DC Universe il 29 novembre 2019 mentre la seconda stagione, con un numero uguale di episodi, ha debuttato con la puntata New Gotham il 3 aprile 2020 e si è conclusa con Something Borrowed, Something Green il 26 giugno 2020. La terza stagione, attualmente in onda, continua invece a esplorare la relazione di Harley e Ivy, pronte a partire per il loro tour “Eat, Bang, and Kill”. A doppiare Harley Quinn ci pensa la star di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco.

Il personaggio di Harley Quinn, ideato da Bruce Timm e Paul Dini, ha vissuto una nuova giovinezza negli ultimi dieci anni. Oltre alle interpretazioni in live action di Margot Robbie (l’ultima risale a The Suicide Squad di James Gunn), dovrebbe apparire anche come co-protagonista nel sequel di Joker, in in uscita nel 2024. A vestire i panni della folle compagna del clown principe del crimine il premio Oscar Lady Gaga.