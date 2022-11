Dopo la sua uscita sulle piattaforme digitali, lo scorso 1 gennaio in contemporanea con gli USA, è finalmente arrivato in edizione Home Video Harry Potter 20° Anniversario: Return to Hogwarts. Siete pronti ad aggiungere nelle vostre collezioni l’attesissima reunion con protagonisti le star della magica saga cinematografica? Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

Harry Potter 20° Anniversario: Return to Hogwarts porta sul piccolo schermo un’ampio spaccato sull’intera produzione del franchise, che dal suo debutto ha macinato numeri da record diventando in brevissimo tempo un cult di genere. Il DVD, oggetto di questa breve analisi, contiene al suo interno ben 98 minuti di approfondimenti, retroscena e dietro le quinte. Inoltre, grazie a questa proposta potrete prendere parte alle fasi produttive del franchise insieme al regista Chris Columbus e altri membri del cast. Siete pronti a vivere un magico viaggio attraverso i luoghi e i momenti più emozionanti di una delle saghe cinematografiche più amate di tutti i tempi? La versione Home Video in nostro possesso si presenta come un classico DVD ma in aggiunta, molto gradita, abbiamo trovato la presenza di una slip cover in cartoncino leggero localizzata in lingua italiana. Dal punto di vista del design, nella parte frontale trova posto una foto del cast ad oggi mentre nella parte posteriore sono presenti una serie di informazioni quali la sinossi e le specifiche tecniche.

Il disco in DVD presente all’interno del box ha invece una grafica pulita su fondo bianco, nulla di particolarmente eclatante. Infine, l’edizione in nostro possesso non contiene alcun tipo di gadget, un vero peccato.

Il comparto tecnico

Per quel che riguarda il comparto tecnico, l’edizione in nostro possesso è quella DVD con disco a doppio strato in quali standard con un rapporto d’aspetto di 16:9.

Sul fronte audio abbiamo invece una traccia in lingua italiana nel codifica Dolby Digital 5.1, la stessa presente anche in lingua Inglese, Spagnolo, Ceco e Francese. A supporto delle tracce audio ci sono poi i sottotitoli, nel caso abbiate voglia di guardare il documentario in lingua originale e vi servisse un piccolo aiuto nella comprensione delle lingua.

Dato il tipo di contenuto offerto da questa produzione, eviteremo di fare un’analisi dettagliata circa la qualità audio e video. Vi confermiamo però che questa edizione non ha mostrato nessun tipo di problematica e tutto il comparto tecnico è soddisfacente per una chiara e poco stancante visione del supporto DVD. Ovviamente, dato il tipo di disco, non aspettatevi le immagini taglienti o l’audio che vi fa saltare sul divano. C’è anche da specificare che con buone probabilità non era nemmeno questo l’intento da parte della produzione, quantomeno per ciò che concerne l’edizione in DVD. Il focus, in questo documentario, è maggiormente di tipo contenutistico. La magia sta proprio li!

A tal proposito, nel caso siate curiosi di saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione dedicata pubblicata al debutto dello speciale sulle piattaforme streaming.

In conclusione

Per concludere, se siete fan della saga di Harry Potter non potete non avere in collezione questo il DVD di Harry Potter 20° Anniversario: Return to Hogwarts. I 98 minuti offerti saranno in grado di portarvi dentro la saga e farvi conoscere e scoprire cose del tutto inedite. Il comparto tecnico è sufficiente, d’altronde parliamo pur sempre di un supporto in DVD, ma siamo certi possa passare nettamente in secondo piano nel momento in cui vi piazzerete di fronte al vostro schermo con un biglietto in mano per Hogwarts. Infine, peccato per la mancanza di gadget dedicati, avremmo gradito ci fossero.