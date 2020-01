Harry Potter – Banpresto Q Posket: la recensione

Direttamente dal mondo magico di Harry Potter, arriva una nuova e particolare figure dedicata proprio al protagonista di questa saga letteraria e cinematografica ormai diventata famosa in tutto il mondo. Banpresto per la linea Qposket ci presenta Harry in versione “deformed” rappresentato nel suo primo anno di studio nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts in compagnia della sua fida civetta Edvige.

Il personaggio

Harry Potter è una serie di romanzi di sette libri ambientata in un immaginario mondo magico scritti da J. K. Rowling. Il protagonista principale è proprio Harry che all’età di 10 anni scopre di essere un mago, cresciuto dagli zii che conoscono la sua vera natura. All’età di un anno i genitori vengono uccisi da Lord Voldemort, mentre Harry si salva grazie ad una magia della madre, riportando solo una cicatrice sulla fronte a dorma di saetta. Durante il primo anno di scuola ad Hogwarts, il nostro piccolo protagonista riceverà in eredità il mantello dell’invisibilità, appartenuto al padre, scoprendo in seguito che è uno dei tre Doni della Morte.

La confezione

La confezione che contiene la figure è realizzata in cartoncino caratterizzato da una patina lucida. Nella parte frontale possiamo vedere una foto a 3/4 di Harry, nell’angolo in alto a destra il logo Banpresto e subito sotto il logo di Harry Potter. In basso possiamo leggere il nome della linea Qposket e in basso a destra troviamo il logo Bandai Spirits. Su un lato vediamo la foto a mezzo busto sempre a 3/4, mentre nell’altro lato ci informano che questa rappresentazione può essere trovata in due versioni differenti: le due statuine saranno completamente identiche a differenza della tonalità dei colori. Infine sul retro della box troviamo un’immagine a figura intera della figure. Una volta aperta troveremo la figure divisa in quattro semplicissimi pezzi (testa, corpo, sciarpa e basetta) da assemblare.

Harry Potter

La statuetta di Harry è alta circa 15.5 cm realizzata completamente in plastica. Il maghetto è rappresentato in una posa molto semplice, infatti lo vediamo in piedi con il braccio destro proteso in avanti dove sostiene la sua civetta Edvige. Per quanto riguarda lo sculpt, possiamo notare sin da subito l’ottimo lavoro svolto per la piega dei vestiti e per tutti i piccoli dettagli che non sono stati trascurati, in primis l’effetto in movimento della sciarpa e della cappa. L’aspetto del volto, essendo questa una versione deformed del personaggio, è stato ovviamente alterato con delle sembianze infantili che non rispecchiando completamente il viso reale dell’attore che abbiamo visto nel grande schermo. Nel complesso la finalità di creare un personaggio simpatico simile al characters originale è stata sicuramente centrata. Il painting è stato realizzato ottimamente e non abbiamo trovato nessun difetto di pittura in tutta la figure, che però avrebbe sicuramente giovato di una colorazione più dinamica e da una applicazione di sfumature.

Conclusioni

Questa particolare versione di Harry Potter è un prodotto che sicuramente viene dedicato ai veri fan della saga del maghetto di Hogwarts, che cercano qualcosa di alternativo oltre alle classiche figure già presenti sul mercato. Se nella vostra collezione mancano ancora questo tipo di prodotti, questa potrebbe sicuramente fare al caso vostro, visto che si distacca molto dalla solita classica rappresentazione dei modelli realistici già in vendita.