Harry Potter: Daniel Radcliffe leggerà il primo capitolo del libro

Per l’iniziativa Harry Potter At Home, creata in occasione dell’emergenza sanitaria in corso per permettere a tutti coloro che sono a casa di usufruire di contenuti inerenti all’immaginario creato da J. K. Rowling, una serie di persone facenti parte del mondo dell’entertainment leggerà l’intero primo libro La Pietra Filosofale, alternandosi i capitoli di volta in volta.

A leggere il primo capitolo, “The Boy Who Lived” (nella nostra edizione italiana “Il bambino sopravvissuto”) sarà Daniel Radcliffe, colui che ha dato il volto al famoso mago protagonista della serie Harry Potter e interprete di numerosi film come Guns Akimbo, Now You See Me 2 e Swiss Army Man.

Trovate la pagina con il video della lettura cliccando qui, altrimenti potete ascoltarlo direttamente qua sotto.

Insieme a lui ci saranno i già annunciati Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Noma Dumezweni e Eddie Redmayne, con altre sorprese e apparizioni special.

“Harry Potter At Home è il modo in cui il mondo dei maghi avvicina Hogwarts a te, poiché continuiamo tutti a rimanere a casa e al sicuro. Per i genitori in cerca di nuovi modi magici per intrattenere i propri figli durante questo periodo, abbiamo reso disponibile sul sito di Harry Potter At Home una serie di quiz, puzzle, video e funzionalità divertenti, insieme ai contributi dei nostri amici editori di Harry Potter nel Regno Unito e negli Stati Uniti, Bloomsbury e Scholastic, all’assistenza di Warner Bros., ad Audible e ai nostri numerosi partner.”