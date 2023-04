Le voci che circolavano in rete nei giorni scorsi sono ufficialmente diventate realtà. Warner Bros. Discovery ha annunciato un remake di Harry Potter in forma di serie TV. L’accordo siglato con J.K. Rowling, che fungerà da produttrice esecutiva assieme a Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, consiste in un piano decennale con l’obbiettivo di adattare fedelmente i sette libri della saga. Verrà scelto un nuovo cast per distinguersi da quello dei film, ormai iconici, e la serie arriverà in esclusiva su Max, nuovo nome dato alla piattaforma HBO Max.

Annunciata la serie TV di Harry Potter

Ogni stagione sarà autentica ai libri originali e porterà la magia di Harry Potter e del suo mondo a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i classici e amati film rimarranno sempre al centro del franchise e ben visibili.

Queste le dichiarazioni rese note in un comunicato da HBO. L’annuncio ha diviso in due l’intero fandom e molti sono rimasti scottati dal coinvolgimento di J.K. Rowling, ideatrice della saga finita nell’occhio del ciclone per via di commenti anti comunità transgender. Il clamoroso successo del videogame Hogwarts Legacy deve aver sicuramente incoraggiato gli investitori e produzione a considerare fortemente la rivisitazione del noto mago in altre forme. Al momento non ci sono ancora dettagli sulla possibile finestra di lancio della serie. Lo storico franchise cinematografico, iniziato nel 2001 con Harry Potter e la Pietra Filosofale, si è concluso ufficialmente nel 2011, ma i fan non hanno mai smesso di apprezzare il trio di maghi portati sul grande schermo da Daniel Racliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Your Hogwarts letter is here. Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Si vociferava anche che Warner fosse intenzionata a realizzare un adattamento per il grande schermo di Harry Potter e la maledizione dell’erede, opera teatrale in due parti di Jack Thorne su soggetto di J. K. Rowling (poi tramutata in forma cartacea), ma i piani non si sono poi concretizzati. Harry Potter e la maledizione dell’erede si svolge quasi 20 anni dopo Harry Potter e i Doni della Morte e presenta versioni adulte di alcuni dei personaggi originali come attori secondari. Lo spettacolo teatrale ha debuttato ufficialmente il 30 luglio 2016, dopo un’anteprima tenutasi a Londra il 7 giugno. Nell’attesa di scoprire quale direzione prenderà il franchise di Harry Potter, vi invitiamo a visitare la pagina Amazon in caso siate intenzionati ad acquistare tutto ciò che riguarda il fantastico mondo magico.