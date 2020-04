Harry Potter & Draco Malfoy, due nuove figure da Star Ace

Star Ace Toys annuncia l’apertura dei preordini per Harry Potter & Draco Malfoy 2.0 (Quidditch Twin Pack). Si tratta di una doppia uscita con le action figure in scala 1/6 di Harry e Draco tratti dalla pellicola “Harry Potter e la Camera dei Segreti“. In questa nuova edizione 2.0, più curata e rifinita della precedente, Draco avrà anche una serie di accessori aggiuntivi come la divisa della casa Serpeverde.

Harry Potter e la Camera dei Segreti è il secondo episodio della Saga che ha lanciato il Wizarding World, il mondo magico creato dalla penna di J.K. Rowling. In questo episodio, uscito al cinema nel 2002, quando giunge il momento di tornare a scuola, Harry e Ron perdono il treno del binario 9 e 3/4. I due decidono quindi di porre rimedio all’inconveniente raggiungendo la scuola di magia a bordo di un’auto volante. Quando arrivano ad Hogwarts fanno una scoperta, la Camera dei Segreti, una stanza creata da Salazar Serpeverde, è stata riaperta e con essa un grosso pericolo incombe su tutta la scuola. Un pericoloso mostro infatti si aggira per il castello mettendo tutti in pericolo.

Sia la figure di Harry che quella di Draco saranno dotate di un corpo realizzato in plastica e vestiti e accessori realizzati in plastica e stoffa. Questo tipo di prodotti vengono realizzati con la massima cura dei dettagli per ricreare le fattezze dei volti dei due personaggi. L’edizione in questione è uno special pack che include entrambe le figure in veste da Quiddich, il gioco a squadre che vede affrontarsi le varie casate nell’intento di catturare il prezioso (e sfuggevole) boccino d’oro.

Harry Potter e Draco 2.0(Quidditch Twin Pack) è al momento disponibile in preordine sul sito Sideshow al prezzo di 340 euro con uscita stimata per il mese di Novembre 2020