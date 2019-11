Harry Potter e Animali Fantastici: i migliori libri da regalare

Le persone non se ne rendono conto ma una delle cose più facili del mondo è fare un regalo a un nerd: ci sono centinaia di cose che desideriamo. A volte però chi ci sta vicino ha bisogno di una spinta nella giusta direzione, specialmente se non è un nerd a sua volta. Questa è la direzione per i fan del Wizarding World, in particolare i fan della carta stampata e dei libri da collezionare.

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban – special edition

Questa meravigliosa edizione inglese pubblicata da Bloomsbury è stata pensata per celebrare il ventesimo anniversario della più famosa saga magica letteraria. Tre anni fa infatti, è uscito il primo dei sette volumi: Harry Potter and the Philosopher’s Stone; l’anno scorso il secondo, Harry Potter and the Chamber of Secrets, e questo è l’anno di Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.

Si tratta di un’edizione in quattro varianti, una per la casa di Grifondoro, una per quella di Serpeverde, una per Corvonero e una per Tassorosso. Ognuna di queste è rifinita coi colori delle specifiche case, e con dei testi e illustrazioni speciali all’interno che parlano dei personaggi celebri della casa di appartenenza.

È l’edizione originale inglese, una special edition che celebra non solo la saga ma anche l’orgoglio della casa di appartenenza di ognuno, quindi non lasciatevi scoraggiare: non è impossibile da leggere in lingua, soprattutto quando si conosce la saga a memoria, e se metterete le mani su questa edizione, probabilmente è così. Inoltre, questa è un’edizione da collezione, esce solo un volume all’anno ed è meravigliosa anche solo da esporre in libreria e da sfogliare per curiosare fra le illustrazioni e le frasi cult che ci hanno fatti innamorare.

Animali fantastici. Screenplay originale

Se siete amanti degli screenplay o se la persona a cui state cercando un regalo non ha problemi con le sceneggiature, e riuscite a godervele con lo stesso piacere di un romanzo, allora nessun problema con i primi due screenplay della saga di Animali Fantastici. Una coppia di libri che coprono, per ora, l’intera saga che dovrebbe essere composta da cinque film, e conseguentemente cinque sceneggiature. Può essere un buon modo per ammazzare il tempo nell’attesa dell’uscita del prossimo film.

La biblioteca di Hogwarts: Gli animali fantastici: dove trovarli, Le fiabe di Beda il Bardo, Il quidditch attraverso i secoli

Cofanetto deluxe della Biblioteca di Hogwarts, contenente tre volumi: “Gli Animali Fantastici: Dove Trovarli”, il famoso manuale di Newt Scamander sulle creature magiche, “Il Quidditch Attraverso i Secoli”, una storia esaustiva del gioco e delle sue regole, e “Le Fiabe di Beda il Bardo”, con un’introduzione e le illustrazioni di J.K. Rowling e commenti di Albus Silente.

Questa collezione include l’edizione aggiornata di Gli Animali Fantastici: Dove Trovarli, con una nuova prefazione di J.K. Rowling (firmata col nome di Newt Scamander) e sei nuovi animali!

Si tratta di una deliziosa nuova edizione in cartone resistente impreziosito da una lamina dorata e dettagli lucidi.

Harry Potter. Hogwarts. Il libro pop-up Cartonato

Potreste essere portati a pensare che i libri pop-up siano solo per bambini, ma sfatiamo questo mito: i nerd li adorano se sono fatti bene. Bene come questo, che ricrea diversi ambienti, fra cui la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, la Foresta Proibita, il Villaggio di Hogsmeade e il Campo di Quidditch.

Onestamente è un capolavoro studiato nei minimi dettagli, ogni pagina contiene decine di mini pop-up con gli elementi più famosi mentre altri flap e finestre nascoste mostrano alcune delle scene e dei momenti chiave della saga. C’è la Mappa del Malandrino, la Ford Anglia volante, il diario di Tom Riddle e molto altro. Bellissimo da collezione e perché no, anche per giocarci!

La creazione artistica di Animali fantastici, I crimini di Grindelwald

Questo libro è un viaggio attraverso i processi creativi, e i dietro le quinte del film Animali Fantastici e dove trovarli. Con un impianto che comprende centinaia di disegni, schizzi, progetti, fondali, illustrazioni e modelli in cartone dei set cinematografici, arricchito da elementi rimovibili, questo volume, realizzato con licenza ufficiale Warner Bros, vi offrirà una visione completa e inedita nel mondo di “Animali fantastici”.

Harry Potter è da più di vent’anni un’opera che fa sognare, con un fandom vivo e in salute che ha atteso un sequel (in questo caso un prequel, ma probabilmente è meglio così) per anni, mantenendo sempre vivo l’amore per la saga.

Ad oggi, a più di vent’anni da quando Harry ricevetta la sua lettera è ancora una fucina di meraviglie da leggere, guardare, da regalare e da regalarsi, sempre ottimo in qualunque occasione, figuriamoci a Natale!