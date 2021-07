Harry Potter e la Pietra Filosofale: asta record per una prima edizione firmata da J.K. Rowling

E se avreste la possibilità di potere acquistare una prima edizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale firmata da J.K. Rowling, cogliereste l’occasione? Bene, perché una copia del primo libro della saga fantasy più amata di sempre sia da adulti che da piccini, giunta in Italia per la prima volta nel lontano 1997 edita dalla Salani, è stata venduta all’asta per l’incredibile prezzo di 80.000 sterline.

Harry Potter e la Pietra Filosofale: venduto a un prezzo esorbitante

Yahoo! News riporta che la prima edizione firmata di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il cui adattamento cinematografico festeggia quest’anno il 20° anniversario, è stata venduta a un prezzo di tre volte superiore rispetto alle stime della casa d’aste, dato che il libro doveva inizialmente essere venduto a un prezzo compreso tra le 20.000 sterline e le 30.000 sterline. Alla fine è stato venduto per la cifra esorbitante di 80.000 sterline.

Per darvi un metro di confronto, un’altra copia firmata della stessa edizione è stata venduta per 125.000 sterline in un’asta europea nel 2020.

La copia è stata acquistata per la prima volta a Nottingham nel 1997, poco dopo l’uscita del primo film della saga nel Regno Unito, ed è stata una delle sole 500 copie con copertina rigida che J.K. Rowling ha firmato nel 1997.

L’aumento del prezzo di questa rara copia di Harry Potter e la Pietra Filosofale è stato potenzialmente causato dalle condizioni generali del libro, che la casa d’aste ha descritto come “una copia eccezionale, prima edizione, edizione rilegata.” Infatti, di quel gruppo di 500 libri cartonati della prima stampa, solo 200 sono rimasti intatti e disponibili per i collezionisti e i fan, in quanto molte copie sono state donate alle biblioteche o sono state danneggiate in modo irreparabile.

Non solo. La copia presenta anche una serie di refusi ed errori, che la rendono un oggetto da collezione unico per i fan accaniti di Harry Potter. Un altro fattore che ha contribuito al rialzo del prezzo è stato poi, come già accennato prima, il fatto che, con quest’anno, sono passati esattamente 20 anni dall’uscita nelle sale dell’adattamento cinematografico, commercializzato dalla Warner Bros. con uscite speciali e nuovi contenuti

C’è anche un’altra cosa da dire. Il libro è stato venduto a questo incredibile prezzo nonostante arrivi dopo la bufera scatenata dalle accuse ricevute di J.K. Rowling di essere transfobica a seguito di commenti omofobi pubblicati sui suoi social e di un saggio che ha pubblicato nel 2020 nel quale si opponeva al movimento per i diritti dei trans, cosa che ha suscitato critiche da parte di fan, attivisti e membri del cast.

Inoltre, Johnny Depp è stato licenziato dal suo ruolo di Gellert Grindelwald nei film di Animali Fantastici dopo che un tribunale del Regno Unito ha stabilito che un giornale britannico non era colpevole di diffamazione per aver descritto l’attore come un “picchiatore di mogli”. Secondo il tribunale, la descrizione del giornale era “sostanzialmente vera”. Inoltre l’attore Kevin Guthrie, che ha interpretato Abernathy nei primi due film di Animali Fantastici, sta attualmente scontando una condanna a tre anni di prigione per aver aggredito sessualmente una donna a Glasgow, in Scozia.

Immergetevi nel magico mondo di Harry Potter acquistando il libro Harry Potter e la Pietra Filosofale disponibile su Amazon!