Harry Potter e la Pietra Filosofale stasera su Canale 5

Torna la magia di Harry Potter in prima serata. Canale 5 infatti ricomincia la maratona della saga cinematografica a partire da questa sera 21.45 circa con Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Harry Potter e la Pietra Filosofale è il primo film della saga e debuttò nei cinema nel 2001 incassando circa 980 milioni di dollari. È diretto da Chris Columbus su una sceneggiatura di Steve Kloves e prodotto da David Heyman. Il film è tratto dall’omonimo libro, il primo della saga ideata da J.K. Rowling, uscito in Inghilterra il 26 Giugno 1997 e in Italia nel Maggio 1998.

Eccovi la sinossi:

Dopo l’uccisione dei suoi genitori, Harry Potter, un bambino di pochi mesi, viene lasciato sulla soglia degli unici parenti che ha: i Dursley. Ad affidarlo a questa famiglia sono il mago Albus Silente, preside di Hogwarts, la professoressa McGranitt e il mezzo-gigante Hagrid. Harry cresce con questi parenti che lo trattano come un servo e lo fanno dormire nel sottoscala, fino a quando riceve la lettera che lo ammette alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. I Dursley, che odiano la magia e ogni tipo di stramberia, fanno di tutto per evitare che Harry legga la sua lettera, ma alla fine, quando Hagrid si presenta alla porta della catapecchia dove si erano rifugiati, non possono che raccontare la verità. Harry Potter così scopre che i suoi genitori non sono morti in un incidente d’auto ma sono stati uccisi da un mago malvagio di nome Voldemort, che nel cercare di eliminare anche lui ha perso i poteri, e gli ha lasciato la cicatrice a forma di saetta sulla fronte.

Dopo aver fatto spese per la scuola a Diagon Alley, una zona magica di Londra, Harry prende l’Hogwarts Express per recarsi a scuola e già lì si delinea l’amicizia con Ronald Weasley e l’inimicizia con Draco Malfoy, un nobile purosangue che verrà poi smistato nella casa di Serpeverde, quella degli astuti e ambiziosi. Harry, Ron ed Hermione Granger, che dopo poco diventerà amica inseparabile dei due, vengono invece smistati nella casa di Grifondoro, quella dei coraggiosi ed impavidi. Il trio ci mette poco a finire nei guai: si convince che il freddo e severo professor Piton voglia rubare la Pietra Filosofale nascosta nel castello e, da soli, cercano di impedire all’uomo di prenderla.