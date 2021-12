Harry Potter | I migliori giochi da regalare a Natale

Nato nell’ormai lontano 1990 dalla fervida fantasia di J.K. Rowling, e arrivato sugli scaffali di centinaia di migliaia di lettori nel 1997, Harry Potter è senza alcun dubbio uno dei più grandi fenomeni di cultura pop al mondo, in grado di superare ogni tipo di barriera anagrafica o mediatica.

E la dimostrazione della sua grandezza è evidente nell’estrema semplicità con cui il mondo dell’autrice inglese e tutti i suoi personaggi siano riusciti a passare dai libri (che potete recuperare a questo link Amazon), ai film e a praticamente qualunque tipo di gadget possa venirvi in mente.

Ovviamente il mondo del gioco non poteva restare immune a questa magia: ecco quindi alcuni elementi selezionati che vi permetteranno di portare in casa vostra un po’ di quell’atmosfera fantastica.

Harry Potter Pictionary Air

Gioco a squadre per grandi e piccini dagli otto anni in su: usando la bacchetta magica inclusa dovremo far indovinare ai nostri compagni quale sia la figura “segreta” che ci è stata assegnata..

E con una piccola magia, grazie all’app dedicata, potremo far apparire quanto “disegnato” su uno schermo collegato. Siete abbastanza precisi da rendere facile la vita ai vostri alleati?

VEDI SU AMAZON – Harry Potter Pictonary Air

Harry Potter UNO

L’incontro tra due tra i brand più famosi del mondo: gioco di gruppo per 2-10 giocatori a partire da sette anni, dove i tiri mancini sono all’ordine del giorno.

L’iconica grafica di UNO è stata arricchita con le figure di alcuni dei personaggi più famosi della saga del piccolo mago.

VEDI SU AMAZON Harry Potter UNO

Harry Potter La coppa delle case

Un gioco da tavolo per 2-4 persone che ci butterà direttamente nella famosa competizione della Scuola di Magia di Hogwarts.

Come rappresentanti della nostra Casa avremo sette turni per ottenere quanti più punti possibile così da meritare la Coppa delle Case.

Ma per riuscire nella competizione sarà fondamentale sviluppare al meglio le nostre conoscenze nel mondo della Magia.

VEDI SU AMAZON Harry Potter La coppa delle case

Harry Potter: puzzle 3d Sala Grande del Castello

Se da babbani non possiamo andare al castello allora che sia il castello a venire da noi!

540 pezzi che, come una piccola magia, andranno a costruire uno degli elementi più conosciuti della saga: la Sala Grande del Castello.

VEDI SU AMAZON Harry Potter: puzzle 3d Sala Grande del Castello

Harry Potter: il cappello parlante

Uno dei momenti più iconici dell’intera saga, quello che per certi versi definisce il destino di ogni mago: scoprire a quale Casa di Magia si appartiene. Con il Cappello parlante non solo potremo vantarci del nostro destino (o prendere bonariamente in giro quello degli altri), ma avremo anche modo di sentire alcune delle frasi più celebri di questo caratteristico personaggio.

VEDI SU AMAZON Harry Potter: il cappello parlante