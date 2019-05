Harry Potter: il mondo magico in quattro nuovi eBook

In arrivo in formato eBook quattro nuovi libri dedicati al mondo di Harry Potter per scoprire nuove cose su incantesimi, creature magiche e storia della magia.

Harry Potter e il Wizarding World, ovvero l’universo che racchiude il mondo magico creato dall’autrice J. K. Rowling, si espanderanno nuovamente con l’arrivo di una serie di brevi eBook.

Questi brevi saggi, pubblicata da Pottermore Publishing, si chiameranno Harry Potter: A Journey Through… e saranno l’adattamento scritto dell’audiobook Harry Potter: A History of Magic, basato sulla mostra antologica tenutasi presso la British Library di Londra tra il 2017 e il 2018.

La serie di eBooks sarà composta dai seguenti titoli: Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts, Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology, Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy e Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures.

I nuovi libri affronteranno argomenti tematici, ispirati alle materie della scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, esplorando alcuni elementi tipici del folklore legato alla storia della magia con nuove informazioni, note, pagine manoscritte, bozzetti ed illustrazioni.

Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts e Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology saranno disponibili a partire dal 27 giugno 2019 e saranno disponibili in inglese, francese italiano e tedesco ad un prezzo di 2,99 € l’uno.

Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy, sarà disponibile a partire dal 25 luglio 2019 e Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures a partire dal 22 agosto 2019, sempre a 2,99 € l’uno.

Precisiamo che le date riportate per Divination and Astronomy e Care of Magical Creatures, fanno riferimento a quanto riportato da Amazon.it, per questi due titoli l’editore deve ancora comunicare una data ufficiale.