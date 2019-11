Harry Potter, in arrivo le Nendoroid Doll dei tre protagonisti

Harry, Ron ed Hermione sono le nuove bambole da collezione che la ditta Good Smile Company ha da poco annunciato per il mercato.

Harry, Ron ed Hermione sono le nuove bambole da collezione che la ditta Good Smile Company ha da poco annunciato per il mercato per la sua linea Nendoroid Doll. Si tratta di una riedizione delle figure già rilasciate in passato ma con l’aggiunta di articolazioni e nuovi materiali – come tessuti – per riprodurre abiti e accessori, una notizia che farà felici babbani e non.

Harry Potter

E’ il protagonista principale della saga che ha dato origine al Wizarding World, amato da fans di tutte le età è diventato un simbolo per tanti giovani che si sono avvicinati alla lettura.

Ron Weasley

Co-protagonista della saga, è molto simpatico ai fans per la sua naturale goffaggine che spesso crea siparietti comici anche in situazioni drammatiche.

Hermione Granger

Co-protagonista femminile, è la studiosa del gruppo, per qualunque problema i due amici si rivolgono a lei e alla sua conoscenza delle arti magiche.

Rispetto alle precedenti, che più si avvicinavano ad una piccola statica, queste tre figure saranno dotate di un corpo con articolazioni. La testa sarà esattamente identica a quella delle uscite precedenti. L’aggiunta di abiti finemente curati con gli stemmi della casata Griffondoro ne fanno un prodotto davvero simpatico adatto sia al collezionista incallito che al compratore occasionale. Dato che le figure non sono ben bilanciata, sotto la suola delle scarpe e sotto la basetta – inclusa nella confezione – vi saranno inseriti dei magneti che insieme alle varie pinze trasparenti in dotazione vi permetteranno di posizionare le bambole molto liberamente. Good Smile Company ha pensato davvero a tutto, infatti per chi già possiede le precedenti uscite sarà possibile acquistare il corpo della figure e i vestiti venduti anche separatamente, chiaramente ad un prezzo inferiore. Il costo di queste figure è di circa 50,00 Euro circa cad. ed il loro rilascio è previsto per il mese di Settembre 2020.