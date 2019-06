Harry Potter: in arrivo un vero Mantello dell’Invisibilità

Da Wow" Stuff il magico mantello di Harry Potter, che grazie alla Realtà Aumentata renderà invisibile chi lo indossa

Tra i molti oggetti magici utilizzati nel mondo di Harry Potter il Mantello dell’Invisibilità è senza dubbio uno di quelli più desiderabili. A realizzare, almeno in parte, questo desiderio è stata Wow! Stuff, azienda britannica produttrice di giocattoli e gadget.

Il Mantello dell’Invisibilità sarà un costume che funzionerà grazie alla tecnologia della Realtà Aumentata.

La Realtà Aumentata (Augmented Reality o AR) è una tecnologia che permette l’interazione, tramite un app apposita, tra un dispositivo (tablet o smartphone) e la realtà. Il funzionamento di queste app avviene stabilendo i cosiddetti marker, oggetti (2d o 3d) in grado di generare la reazione desiderata.

In questo caso specifico sarà proprio il mantello il marker, infatti basterà indossarlo per diventare invisibili mentre si utilizza l’applicazione. Grazie a questa app sarà infatti possibile farsi fotografare, o venire ripresi, nell’atto di replicare le scene iconiche dei film di Harry Potter.

All’esterno il Mantello dell’Invisibilità riprodurrà l’aspetto del tessuto magico visto nei film, mentre l’interno avrà una fodera verde che servirà per ottenere un effetto simile a quello utilizzato con la tecnica del green screen delle riprese cinematografiche. Questo permetterà al software dell’app di leggere il marker correttamente e far scomparire chiunque indossi il magico costume.

Grazie alla sua tecnologia innovativa questo prodotto è stato insignito con il premio Innovative Toy of the Year durante i Toy Awards svedesi.

Il Mantello dell’Invisibilità sarà realizzato da Wow! Stuff in versione Standard e in versione Deluxe. La Standard Version del mantello avrà un costo di 59,99£ e presenterà la parte esteriore con il motivo dettagliato e includerà nella confezione un supporto pieghevole per utilizzare il vostro smartphone. La Deluxe Version avrà un costo di 69,99£ e sarà caratterizzata da rifiniture di pregio e includerà nella scatola un treppiedi deluxe per il vostro smartphone.

Il Mantello dell’Invisibilità sarà distribuito a partire da questa estate, in Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia, Germania, Francia, Spagna e Italia.