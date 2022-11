L’evento più atteso della stagione, Harry Potter: La Cerimonia del Ballo del Ceppo, rivela i dettagli del programma in vista della sua apertura a Milano. Scopriamo insieme maggiori informazioni a riguardo.

Harry Potter: La Cerimonia del Ballo del Ceppo

Harry Potter: La Cerimonia del Ballo del Ceppo promette divertimento per tutti i gusti, si tratti di gruppi, coppie e maghi o streghe solitari. Si tratta di uno spettacolo coinvolgente che riunirà i fan della saga per una festa a tema Ballo del Ceppo e altri momenti magici del Wizarding World.

Il tutto prende il via con i balli di benvenuto e presentazioni, al quale seguiranno antipasti. La Cerimonia del Ballo del Ceppo ospiterà un Valzer dei Campioni (Champions Waltz), una competizione di ballo e una sfilata di moda per il miglior vestito tra gli ospiti. Dunque, seppur non sia obbligatorio, gli ospiti sono invitati a vestirsi in stile Wizarding World. Inoltre, per tutta la durata dell’evento, tutti i partecipanti potranno esplorare liberamente il mercatino del Ballo del Ceppo e scoprire gli articoli di marca e le bevande a tema. Siete pronti a gustare drink d’autore come La Spada di Godric Grifondoro o Il Diadema di Corinna Corvonero?

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano ospiterà tutti i maghi e le streghe nella Sala delle Colonne, che diventerà dunque la location (accuratamente decorata in stile Sala Grande) di un ballo invernale in onore dell’iconica tradizione del Torneo Tre Maghi.

I biglietti

I biglietti sono disponibili a partire da 55 euro per biglietto, o per gruppi (minimo quattro) a partire da 48 euro per persona. A partire da l’11 novembre 2022, appuntamento dunque al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (Via San Vittore, 21, 20123 Milano MI).

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale dell’evento.