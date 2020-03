Harry Potter: la saga completa su Italia 1

Continuano le iniziative dell’industria dell’intrattenimento che si uniscono alle misure di prevenzione al contagio da Coronavirus.

Con gli assembramenti vietati e i luoghi di ritrovo che non possono rimanere aperti oltre le 18, Italia 1 giunge in soccorso dei tanti fan che l’hanno richiesta riportando in chiaro su Italia 1 a partire da lunedì 16 marzo l’amatissima saga di Harry Potter.

A confermarlo è stato direttamente Italia 1 attraverso un post sulla sua pagina facebook ufficiale:

Sì, vi abbiamo ascoltato. ✨Ogni lunedì, in prima serata su #Italia1, la saga completa di Harry Potter! Si parte dal 16 marzo con Harry Potter e la pietra filosofale! ❤️ Publiée par Italia1 sur Mercredi 11 mars 2020

Si inizierà, ovviamente, con Harry Potter e la Pietra Filosofale proseguendo con Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkabam, Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter e l’ordine della Fenice, Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.

La saga di Harry Potter ha incassato complessivamente oltre 7 miliardi di dollari sorpassando le ventiquattro pellicole con protagonista di James Bond e i sette film di Star Wars sino ad allora usciti.

Da ricordare anche la saga spin-off Animali Fantastici e Dove Trovarli, ambientata anch’essa nel Mondo Magico creato da J. K. Rowling, con all’attivo due pellicole e in arrivo una terza attualmente in lavorazione.

La saga cinematografica di Harry Potter è ispirata ad una serie di romanzi fantasy scritti da J. K. Rowling e ambientata principalmente nell’immaginario Mondo Magico. In particolare segue le vicende della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, annesse alla tormentata adolescenza del giovane mago inglese Harry Potter, inevitabilmente legato dal fato alla lotta contro Lord Voldemort.

Ideata nei primi anni novanta, la serie fu pubblicata tra il 1997 e il 2007 è stata tradotta in 80 lingue, tra cui il latino e il greco antico, resta seconda nella storia dell’editoria, con una vendita complessiva di 500 milioni di copie, soltanto al Maigret di Simenon.