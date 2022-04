Quali sono le principali professioni del Mondo Magico di Harry Potter? Grazie agli anni passati ad Hogwarts con Harry Potter abbiamo imparato a conoscere molte materie di studio in cui si impegnano i maghi e alcuni lavori in maniera indiretta. Con la saga di Animali Fantastici invece, stiamo imparando qualcosa di più riguardo le diverse professioni magiche andando anche nello specifico.

Molte di queste sono simili alle nostre, solo che comprendono l’uso della magia che migliora non solo la qualità del lavoro, ma l’atmosfera che si respira anche solo osservando a distanza. Ad esempio quello che da noi è il gestore di pub, nel mondo magico ha più l’aspetto di un locandiere e il pensiero va subito ad Aberforth Silente, proprietario della Testa di Porco e a Madama Rosmerta, proprietaria dei Tre Manici di Scopa, entrambi situati nel paesino di Hogsmeade.

Altri lavori che possono sembrare simili e contemporaneamente differenti sono quello dell’insegnante o quello del negoziante. Insegnare Incantesimi è senza dubbio più suggestivo che insegnare matematica, così come può essere diverso gestire una libreria babbana o gestire il Ghirigoro. Vediamo insieme alcune delle principali professioni del Mondo Magico, alcune sono fra le più gettonate, altre meno, ma sicuramente sono tutte affascinanti!

Le principali professioni del Mondo Magico

Auror

Considerato il lavoro più cool, c’è da dire che al netto dell’uso della magia gli Auror sono praticamente la “polizia del Mondo Magico”. Conosciamo questo lavoro con Alastor Moody e approfondiamo la conoscenza con Tina Goldstein. Kingsley Shacklebolt e Ninfadora Tonks erano fra le fila di questo speciale dipartimento del Ministero della Magia, e anche Harry Potter e Ron Weasley ambivano a diventare degli Auror.

Animali Fantastici

Chi intraprende questa professione sa che darà la caccia ai Maghi Oscuri, sa che dovrà far rispettare la legge e proteggere le comunità magiche, ma sa anche che per entrare in questo corpo speciale viene scelta solo un’élite altamente qualificata e non è affatto semplice superare le selezioni. Posizione di grande responsabilità che espone ai peggior pericoli, quella dell’Auror può essere una carriera molto gratificante o… molto breve.

Insegnante

In questo caso il parallelismo con il Mondo Babbano è diretto e semplice: un insegnante, è sempre un insegnante.

Cambia molto invece il contenuto delle lezioni: da Incantesimi a Pozioni, passando per Trasfigurazione, Rune Antiche e Divinazione. Senza dubbio sono materie che ogni Babbano preferirebbe alla matematica e alla geografia. Quello che cambia, e anche di molto, è considerare che – per quanto ne sappiamo al momento – le scuole di magia sono solo undici e sparse per il mondo, quindi i relativi posti di lavoro come insegnanti sono ambiti, perché preziosi e fuori dall’ordinario.

Magizoologo

Professione per amanti delle creature magiche, questo è un lavoro adatto a persone un po’ outsider e sensibili come Newt Scamander e Luna Lovegood.

Un Magizoologo cura e studia le bestie magiche in generale, spesso specializzandosi su una in particolare per passione. Per intraprendere questo lavoro così speciale è molto importante la conoscenza di Cura delle Creature Magiche, Pozioni, Incantesimi ed Erbologia, per poter affrontare ogni evenienza. Anche una buona capacità nel volo è consigliata, in modo da non perdere di vista gli animali volanti.

Fabbricante di bacchette

“E ora ci rimane solo Olivander… è l’unico posto per comprare una bacchetta magica; vai da Olivander, e avrai il meglio, parlando di bacchette.”

Rubeus Hagrid

Grazie ad Hagrid e a Harry veniamo a conoscenza della professione di Fabbricante di bacchette, un lavoro che può esistere effettivamente solo nel Mondo Magico.

Un Fabbricante di bacchette non si limita a costruire bacchette magiche, ma sembra quasi che diventi un tutt’uno con esse. Grande conoscitore del legno, un artigiano del genere sa anche che nucleo abbinare a un determinato legno per ottenere un certo tipo di bacchetta e non solo: anche la lunghezza e la flessibilità sono fondamentali. Per questo è un lavoro raro, reso ancor più complicato dalla fama dei Fabbricanti di bacchette già esistenti e veri maestri d’arte come Olivander e Gregorovitch.

Giocatore di Quidditch

Il Giocatore di Quidditch professionista è un mestiere ambito, che porta con sé anche una certa dose di fama.

Perfetto per i maghi sportivi, questo lavoro necessita di una capacità di volo eccellente, ottimi riflessi e buona forma fisica. Viktor Krum, Ginny Weasley e Angelina Johnson sono alcuni fra i giocatori di Quidditch professionisti che conosciamo. Non tutto è oro quel che luccica, infatti sappiamo quanto può essere duro il Quidditch e quanto può durare una partita, quindi è un lavoro adatto solo a chi è forte anche di spirito.

Pozionista

Quando pensiamo a un Pozionista, il primo che ci viene in mente è sicuramente Severus Piton. Insegnante di Pozioni ad Hogwarts, Piton è considerato uno dei maggiori esperti contemporanei della materia.

Sostanzialmente un Pozionista è uno specialista nel preparare pozioni, i più bravi in questo lavoro spesso amano sperimentare e inventare nuovi filtri per poi brevettarli. Può sembrare un lavoro noioso, soprattutto come materia di studio non comporta particolari emozioni, ma nella realtà chi padroneggia l’arte delle pozioni ha un arsenale di armi offensive e difensive praticamente infinito. Si tratta di un lavoro che non è per tutti, per questo un buon pozionista è molto ricercato.

Alchimista

L’alchimia in un certo senso è legata alle pozioni, sebbene si sviluppi su un ramo diverso.

Un Alchimista pratica le dottrine alchemiche, è in grado di lavorare con i materiali naturali e, tramite nozioni di chimica, metallurgia, misticismo, esoterismo e astrologia, può mutarli in materiali preziosi, ma non è tutto qui. Nicholas Flames ha dimostrato come un esperto alchimista possa creare un elisir di lunga vita o un oggetto dotato delle medesime proprietà: la Pietra Filosofale.

Medimago o Guaritore

C’è chi li chiama Guaritori, chi Medimaghi, ma in sostanza sono i medici del Mondo Magico.

Per poter diventare guaritori è necessario prendere Oltre Ogni Previsione ai M.A.G.O. di Pozioni, Incantesimi, Erbologia, Trasfigurazione e Difesa Contro le Arti Oscure, quindi non è affatto semplice. Ci sono dei motivi però per questa severità: un Medimago ha a che fare con la vita delle persone, inoltre le ferite da incantesimo possono essere complicate da diagnosticare e guarire.

Spezzaincantesimi

Uno Spezzaincantesimi spezza le maledizioni, le rimuove e le neutralizza.

Possono essere state legate ad oggetti o a luoghi, quindi uno dei posti di lavoro ideali per uno Spezzaincantesimi è la banca. Ad esempio la Gringott recluta esperti in questo campo per rimuovere fatture da oggetti preziosi stregati illegalmente. Noi conosciamo Bill Weasley che fa questo lavoro, ma sono diversi i maghi che lo trovano interessante ed eccitante.

Queste erano le professioni principali del Mondo Magico. Voi quale scegliereste?