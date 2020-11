Harry Potter New York: apre il negozio online

Quest’anno sarebbe dovuto essere un anno pieno di novità per i fan di Harry Potter, con l’apertura la scorsa estate di Harry Potter New York, il primo negozio ufficiale dedicato al maghetto.

Inutile dire che la pandemia di Coronavirus ha sconvolto ancora una volta i piani e Harry Potter New York, quindi, verrà aperto il prossimo anno. Non tutto però è perduto. Il negozio, infatti, ha appena aperto un negozio online ufficiale. Oltre a poter acquistare gli oggetti da collezione ispirati agli oggetti del mondo magico, i fan potranno anche acquistare una serie di oggetti ispirati al mondo di Harry Potter.

Nello shop online, oltre agli articoli più amati dai fan di tutto il mondo, come le Cioccorane, le gelatine tutti i gusti più uno e le divise di Hogwarts, che potranno essere personalizzate con il nome dell’acquirente, si potranno trovare, in anteprima, anche gli articoli esclusivi creati per Harry Potter New York. Tra questi si troveranno anche bacchette magiche create appositamente per l’apertura del negozio, ispirate a oggetti di scena, personaggi o addirittura creature magiche. In esclusiva per il negozio ci sarà anche MACUSA, una collezione di abbigliamento e accessori ispirati al governo magico mostrato in Animali Fantastici e Dove Trovarli.

Il pubblico ha incontrato per la prima volta Harry Potter nel 1997 con l’uscita del romanzo Harry Potter e la Pietra Filosofale (pubblicato negli Stati Uniti come Harry Potter and the Sorceror’s Stone), il cui successo portò, in seguito, ad una serie di film basata sui 7 romanzi scritti da J. K. Rowling. I primi 8 film incassarono, in totale, 7,7 miliardi di dollari in tutto il mondo, ispirando un sequel teatrale, Harry Potter e la Maledizione dell’Erede, e due film prequel, Animali Fantastici e dove trovarli e Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald. Il terzo film della saga di Animali Fantastici arriverà nelle sale cinematografiche il 15 Luglio 2022.