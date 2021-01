Harry Potter: potrebbe arrivare una serie TV

Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, sembra che negli uffici Warner Bros. e HBO Max. si stia iniziando a parlare di un progetto TV live-action legato al franchise di Harry Potter. Con Star Wars e l’universo cinematografico Marvel che hanno fatto il salto sul piccolo schermo, con delle serie TV di successo, come The Mandalorian, è solo una questione di tempo prima che il mondo magico di Harry Potter possa seguire l’esempio. Con HBO Max al servizio del colosso Warner Bros. con una piattaforma di streaming, Harry Potter potrebbe unirsi ai ranghi della TV di prestigio.

L’articolo di The Hollywood Reporter ha fatto notare che questo progetto, però, è embrionale, anche perché ancora nessun nome è stato fatto, né nel cast né per quanto riguarda il comparto tecnico. Al momento, sembra che i dirigenti di HBO Max e Warner Bros. stiano cercando il modo migliore per portare il franchise di Harry Potter in TV, e che stiano ascoltando le proposte di vari scrittori su come realizzare il progetto, per ora, però non c’è ancora nulla di certo. I dirigenti di HBO Max e Warner Bros. hanno detto a The Hollywood Reporter che non esiste ancora una serie e che nessuna fase di sviluppo è stata iniziata. Adesso, però, il fandom di Harry Potter avanza ipotesi su quale storia potrà essere raccontata in una eventuale serie TV, d’altronde sognare non costa nulla!

A parte il periodo di Harry a Hogwarts e la storia di Newt Scamander che sono già stati raccontati nelle trasposizioni cinematografiche che ben conosciamo, l’universo che circonda questo franchise è davvero immenso e moltissimi potrebbero essere i filoni narrativi adatti a una elaborazione sul piccolo schermo. Per ora, dovremo attendere ancora parecchio prima di conoscere quale storia HBO Max e Warner Bros. sceglieranno di esplorare, e se, effettivamente, qualcosa verrà realizzata.