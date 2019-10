Harry Potter: Ralph Fiennes non vuole che nessun altro interpreti Voldemort

Durante un'intervista fatta in occasione del New York Comic Con 2019, Ralph Fiennes si è espresso riguardo il suo ritorno nella saga di Harry Potter.

Quando si pensa ai grandi villain del cinema vengono subito in mente personaggi come Darth Vader, Hannibal Lecter e, considerato il periodo che stiamo vivendo, il Joker. Indubbiamente, per i fan di Harry Potter l’antagonista più iconico sarà sempre Voldemort che, grazie all’interpretazione di Ralph Fiennes, è riuscito ad entrare nell’immaginario collettivo. Lo stesso Fiennes non ha alcuna intenzione di mollare la presa e cedere il ruolo a qualcun altro.

Durante un’intervista fatta a ComicBook.com, in occasione del New York Comic Con, l’attore ha fatto una riflessione riguardo alcuni possibili sequel della saga di Harry Potter e ha passato anche della possibilità di un ritorno di Voldemort, magari interpretato da un altro attore: “Sono molto possessivo nei confronti di Voldemort” ha dichiarato Fiennes “Non voglio che nessun’altro lo interpreti“.

Sappiamo che la Rowling ha intenzione di sviluppare il Wizarding World in altri modi, lasciando da parte l’arco narrativo di Hogwarts che tutti conosciamo. Quindi, è altamente probabile che non ci sia alcuna possibilità di tornare per il personaggio di Voldemort.

“Non penso accadrà.” ha continuato Fiennes parlando di un possibile ritorno di Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato “Credo che [Rowling] abbia finito con lui, e che stia sviluppando il Wizarding World con altri film. Non saprei. Insomma, chi lo sa? Tutto può succedere.”

Attualmente il Wizarding World si sta sviluppando con la saga di Animali Fantastici, la quale continuerà con un terzo film. La storia attualmente ruota attorno a Silente e Gellert Grindelwald, mettendo da parte il protagonista del primo capitolo Newt Scamander. I fan sono curiosi di sapere se mai vedranno sul grande schermo un giovanissimo Tom Riddle e alcuni di loro sperano in un ritorno di Fiennes. Attualmente sembra improbabile, ma tutto può succedere.